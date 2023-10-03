伍禮賢：中集車輛積極拓海外 中期淨利新高

【明報專訊】內地重型卡車行業今年迎來明顯的復蘇，8月份重卡市場約銷售6.9萬輛，按月及按年分別上升13%及49%，反映內地基建正從低谷反彈回升，加上低基數效應，行業反彈動力明顯；板塊中，屬全球領先的半掛車與專用車高端製造企業中集車輛（1839）值得留意。中集車輛主營車輛銷售、半掛車（指無動力，與主車共同承載依靠主車牽引行駛的車輛）及專用零部件銷售兩大核心業務，收入佔比超過80%。公司上半年收入134.70億元人民幣，按年增長20.3%，淨利潤升近4.2倍至18.97億元人民幣，創同期歷史新高，其半掛車在內地市佔率繼續保持第一，北美業務亦延續增長態勢，海外市場收入按年上升38.7%。
公司目前在全球四大主要市場、40多個國家和地區擁有25家工廠，這種「跨洋經營，當地製造」的經營理念，能夠充分發揮企業的成本、運輸和製造能力的優勢。另一方面，雖然歐洲面對高通脹及地緣政治不利因素，但集團當地業務在上半年實現了降本增效，收入再次上升。近年公司積極開拓新興市場業務，亦聚焦於新能源產品研發，持續提升產品競爭優勢，相信在產品繼續豐富下，有望繼續實現市佔率的穩健提升。
近期股價明顯走強，10天線剛升穿20天線，可順勢跟進，6.9元附近值得留意，目標為7月底的高位8元，跌穿250天線約6.1元離場。
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