伍禮賢：中集車輛積極拓海外 中期淨利新高

半掛車內地市佔第一

公司目前在全球四大主要市場、40多個國家和地區擁有25家工廠，這種「跨洋經營，當地製造」的經營理念，能夠充分發揮企業的成本、運輸和製造能力的優勢。另一方面，雖然歐洲面對高通脹及地緣政治不利因素，但集團當地業務在上半年實現了降本增效，收入再次上升。近年公司積極開拓新興市場業務，亦聚焦於新能源產品研發，持續提升產品競爭優勢，相信在產品繼續豐富下，有望繼續實現市佔率的穩健提升。

近期股價明顯走強，10天線剛升穿20天線，可順勢跟進，6.9元附近值得留意，目標為7月底的高位8元，跌穿250天線約6.1元離場。

（本人為證監會持牌代表，沒持有上述股份）

光大證券國際證券策略師

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[伍禮賢 光證點股]