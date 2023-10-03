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王良享：標指估值仍高 理論值可再跌8%

【明報專訊】美國上周五公布的最後一個8月份通脹數據，聯儲局認為最富代表性的個人消費支出物價（核心）按月只升0.1%；若以年率計算則為3.9%，是2021年9月以來的低位。數據顯示除能源及食品過去幾個月的漲價可能令通脹反彈之外，長期因素例如工資及房租等上升已經受控。

同日密歇根大學公布的1年及5年期消費者通脹預期分別為3.2%及2.8%，則為30個月及12個月新低，反映連消費者都認同通脹大概受控。

不同意者似乎就大部分是聯儲局官員及財金界人士，繼摩根大通行政總裁戴蒙（Jaime Dimon）警告利率可能需要上調至7厘以抗衡通脹以外，美國銀行亦發文指出美國10年期國債孳息率可能上試5厘。

長期利率有上升壓力

上次美國10年期國債孳息率高見5厘是2007年，所不同者是當時利率是從2003年的3.5厘開始反彈，而今次利率則從更低的0.5厘水平反彈。雖然10年期國債孳息率已經從低位反彈4厘以上，但孳息曲線仍然呈倒掛現象，原因是聯儲局已經加息至5.25厘；若聯儲局在可見將來不減息，而經濟增速介乎1.5%至2.5%之間，則長期利率事實有上升壓力，已完成孳息曲線正常化。

如上文所述，由於通脹預期回落，但長期名義利率上升，導致實質利率上升，現時美國10年期通脹掛鈎債券（TIPS）的回報率為2.245%，是2008年環球金融風暴以來的最高水平。實質利率上升反映金融條件收緊，普遍地引起資產價格下跌，2007年當TIPS回報率為2.25%時，標普500指數的一年預期市盈率為14倍至15倍。2021年底筆者作出美股見頂預期所持原因，正是實質利率將會大幅攀升。

標指預期市盈率高達18.4倍

上周五美國標普500指數收市報4288點，以未來一年的預期每股盈利233.4美元計算，標指的預期市盈率為18.4倍，似乎偏高，當然，筆者並不認為今次標指的預期市盈率必須跌至15倍的低位才會引起市場吸納股票的意欲，因為當前美國經濟增速總算穩健，而金融市埸秩序並無異樣，亦不像有類似2008年次按危機的重大風險，但標普500指數預期市盈率回調至16.9倍的10年平均的機會頗高。

未來兩個月，美國經濟將會受到政府停擺、學生貸款重啓還款及居民儲蓄下跌的困擾；以16.9倍巿盈率及每股盈利233.4美元計算，標普500指數一年內的低位理論上可見3944.5點，比現水平低8%，相信高估值的科技股壓力將較大。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[王良享 政經良謀]