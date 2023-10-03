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碌卡自製優惠買iPhone 15

【明報專訊】最近不少手機品牌推出新款旗艦智能手機，其中以Apple的iPhone 15系列最受注目，旗艦機售價往往達6000元以上，除可透過於電訊商上台或續約以優惠價出機外，善用信用卡的現金回贈優惠，也可變相自製優惠價入手新手機。若不急於換手機，先行申請可提供較高現金回贈的信用卡，更可同時賺取信用卡迎新優惠。

明報記者 劉敬華

以iPhone 15系列的手機為例，參考官網售價，整個系列當中最低價的iPhone 15 128GB手機機價亦達6899元，最貴的iPhone 15 Pro Max 1TB手機售價更達13,599元。機價不菲下，利用電訊商提供的上台或續約優惠，便可以優惠價出機，以數碼通為例，選擇以指定5G月費計劃續約/升級/上台，可以低至八八折出機，假設購買原價9399元的iPhone 15 512GB手機，八八折後機價將降至8271元，可省卻1128元。又如於3香港選擇指定5G SIM月費計劃，並簽訂24個月或以上合約，也可以優惠價出機；再以iPhone 15 512GB手機為例，上台優惠價為8629元，如再配以24個月信用卡免息分期，每月就機價的供款約為360元。

揀高回贈信用卡 或同享迎新優惠

對於流動通訊服務合約期未滿，又或是沒有升級至5G計劃需要的人士，或可留意個別商戶與信用卡或支付平台合作推出的購物優惠。如AlipayHK與香港蘇寧合作推出的優惠，於推廣期內透過AlipayHK於香港蘇寧門店以單一交易購買電子類產品金額滿9500元或以上，可立即減350元。又如匯豐與Apple Store合作推出的優惠，由即日起至今年11月30日，透過Apple Pay於Apple Store零售店或Apple Store網上商店以匯豐信用卡作合資格簽帳滿5000元，可享額外6%「獎賞錢」回贈，全期最高可享額外400元「獎賞錢」回贈，若相關單一合資格簽帳成功申請6個月簽帳分期計劃，可享100%手續費回贈，全期可享優惠一次，及最多可就2萬元之簽帳分期獲豁免手續費。

若要趁買手機賺取更多信用卡優惠，最划算的選擇，當然是申請一張可提供較高零售簽帳或網購簽帳現金回贈的信用卡，賺盡簽帳回增及信用卡迎新優惠。以信銀國際Motion信用卡為例，該卡可就食肆、網上及外幣簽帳提供6%現金回贈，迎新優惠可選發卡首兩個月內憑卡累積零售簽帳達8000元獲700元現金回贈。假設憑卡於Apple Store網店購入售價9399元的iPhone 15 512GB手機，理論上6%回贈金額約為563.9元，惟該卡的6%現金回贈每月上限為200元，但加上迎新優惠仍可合計獲900元現金回贈。

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