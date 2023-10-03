moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

溫傑：新世界租金收入增 提升盈利能見度

【明報專訊】財政司長陳茂波早前表示，現時香港樓市情况跟當年引入「辣招」時有別，因此往後會採取務實態度檢視相關政策，令市場憧憬政府即將「撤辣」。今個星期，我們會分享新世界發展（0017）最新業績。

截至今年6月30日全年業績，集團錄得綜合收入為952億元，按年增加 40%。同期核心盈利為110億元按年升21%；股東應佔溢利9億元，按年減少27.9%，後者主要受投資物業公平值變動、財務及稅務費用增加所致。集團派末期息0.3元，連同中期息，全年股息0.76元。集團同時宣布，派發有條件特別股息1.59元，條件為須待出售事項完成後方可作實（即完成出售所持新創建約23.8億股股份）。

值得一提的是，期內香港投資物業收入增加10%至30.9億元，分部業績增加7%至22.6億元，增長主要受惠於位於九龍尖沙嘴K11 MUSEA人文購物藝術館、K11 Art Mall購物藝術館，以及位於鰂魚涌的甲級寫字樓K11 ATELIER King's Road之營運效率提升及租用率改善。隨着租金收入增加，可望減低業績的波動性，並提升盈利能見度，對估值有利。同時，業績公告，於今年6月30日，集團於香港未入帳應佔物業合約銷售收入中，46億元及72億元將分別於2024及2025財政年度入帳，預示業績有一定保證。

若針對投資物業，坐落於香港國際機場和毗鄰港珠澳大橋「11 SKIES」，將與擴建後的二號客運大樓無縫連接，為顧客帶來更多便利。其中，3座甲級辦公大樓部分區域已如期落成啓用。內地方面，集團多個重磅級項目將於2023年下半年陸續入市。上述項目亦為集團業績的持續增長提供有力保障。

除業績外，我們亦非常看重管理層的言論。集團執行副主席及行政總裁鄭志剛表示，集團現金連同可動用資金多達940億元；而重點是集團上半年已獲得300億元低成本銀行貸款。他同時表示，集團一直與多達60家銀行長期做生意，暗示融資能力理想。業績公告表明，2024財政年度到期的貸款再融資已全數被處理。在可預見的將來並沒有供股或配股計劃，亦沒有向股東集資的需要。相關資訊相助有助減少市場對集團財政情况的憂慮，而更重要的是，鄭志剛指出集團正考慮回購債券，包括永續債，有望降低集團的槓桿比率。

誠然香港樓市仍受環球投資市場前景不明，以及與樓市相關的1個月港元拆息（HIBOR）創下新高所影響，置業氣氛相對疲弱，惟地產股估值或已反映部分利淡因素。

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]