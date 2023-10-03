蔡金強：中秋閒聊：趣事二三

這晚，就有好幾位久違碰頭的宗親還有小孩一起吃飯聊天，有做金融的（本人），有做建材生意的，有做鋼鐵貿易的，有做海外寵物用品的，有高一中學生，還有若干失業/待業中青年。事實上，這本身就是一個很有特色的組合，16個人中，5個老闆、3個女主人、2個學生，其他6個中青年都是待業或者失業，4個是20至35歲的青年，這個失業/待業比率很有代表性。4個失業青年兩個來自地產，一個互聯網大廠，一個零售業。這5個老闆基本上都是傳統行業：金融建材鋼鐵貿易。飯局中，老闆們和失業的中青年都沒啥心情，反而兩位學生和3位女主人饒有興趣，談的話題也很奇特，尤其是來自菲律賓的小高中生。

通脹再來襲 各家有各的苦

咱們都覺得中國現在很苦，其他國家都好得不得了。東南亞又是好中之好，而作為美國人跟班的菲律賓，除了有大哥照看，人口過億，且平均年齡東南亞最低，去年GDP增長6點幾％。那是不是爽歪歪？可菲律賓的朋友不這麼看，他們的回饋是今年笑不出來了，尤其最近。

近幾個月，菲律賓通貨膨脹壓力愈來愈大，油價、米價等關乎普通民眾生活的大宗商品價格飛漲，當地民眾生活成本陡然升高。不少民眾很憤怒，認為小馬可斯政府應對通脹不力，質疑其執政水平。菲8月通脹率大幅攀升至5.3%，通脹率上升的主要影響因素是食品飲料、餐飲住宿以及燃油等價格迅速上漲。其中，大米價格急劇上漲是導致食品通脹加速的關鍵原因，大米價格同比增速從今年7月的4.2%飈升至8月的8.7%，漲至15年來的最高水平。高企不下的通脹率不僅提高了企業和居民的生產生活成本，更深刻影響菲律賓經濟發展。菲律賓今年第二季度經濟增長率為4.3%，遠低於去年同期的7.5%，是菲律賓近9個季度來增速最慢。菲律賓今年GDP增長可能只有5％出頭，去年接近7％。而菲律賓股票基準指數本周跌至近6000點，是一年多來的最低水平。外資大量賣出，外商直接投資（FDI）也是大幅暴跌。

配合越南、泰國、柬埔寨最近經濟的快速轉弱，兼房地產下行，現在東南亞感覺只有印尼和新加坡還是不錯，其他都不甚了了。大家可能需要明白一個道理，中國跟東南亞的關係，兩者不是零和遊戲，而是一損俱損。

中國地產的受害者是誰？

飯局上有3位來自地產產業鏈的人，建材老闆，鋼鐵貿易的，還有金融的。都在詢問，恒大（3333）許老闆被抓代表什麼？中國地產還有救嗎？具體關於恒大老闆被抓的分析可以參考小金人YouTube頻道「金人金語」的詳細分析。飯局中，小金人的看法是不代表啥，也沒啥分別，尤其對於房地產產業鏈的建材鋼鐵老闆和對於金融投資者。他們肯定是地產爆破最後主要買單者。對國家來說，地產公司的天字第一號就是保交樓，第二，理財產品兌付，第三，親生兒子銀行的帳。其他的，就各安天命了。地產公司這三樣都未必能解決，還有什麼其他的？地產老闆們哪怕被迫掏自己錢，要完成這三項都是登天之難。所以其他人就必須現實看待這個問題。

恒大2.4萬億（人民幣，下同）的負債，有1萬多億是欠地產上下游的錢。欠最多的是某中字頭建築公司的小1000億元。該建築公司前領導曾告訴小金人，恒大當時幾百億的市值都不夠還欠他們的錢。根據公開信息，恒大欠蘇寧200億元，欠廣田88億元，欠金螳螂82億元，欠易居40多億元，其他主要建築商基本見者有份。

飯局中幾位地產相關人面如土灰，還能幹嘛？大家都成為「為大局犧牲」裏面的犧牲了。

高中生：武大郎為啥這麼有錢？

飯局中，最搞鬼的是那位來自菲律賓的高中生，他知道小金人很喜歡歷史。而他也是，他最近看《水滸傳》，發現北宋老百姓很爽，好像都很富，比如宋江本就是一個小官，可是卻可以生活奢靡，有很多美女朋友（估計他指的是閻婆惜），還可以闊綽給很多朋友送錢；而最爽的算武大郎，他一個殘疾人士（有殘疾嗎？只是矮而已喔），竟然在城市中心有個兩層樓的聯排，還娶了大美女，而他只是賣燒餅而已？

真是好問題，當然水滸傳雖然是北宋背景，可是作者施耐庵是明初人士，可還是對宋代了解甚深。

小金人只能解釋，很多人眼裏的所謂弱宋，事實上只是軍事弱，經濟文化可是中國古代的巔峰。漢唐是所謂的中國最強盛代表，可是漢武帝時人口只有6000萬，開業盛世時中國只有5200萬，可是北宋8000萬，南宋一個億。宋代國家稅收是唐代高峰的兩三倍。漢唐甚至明清都是農業立國，可是宋是貿易立國。而宋代皇帝對官員，對百姓，都是仁慈備致，整個宋代也基本沒有全國性農民起義。當然，他在軍事上是弱的。最有趣的是宋代立國312年，遠長過唐、元、明、清。孰強孰弱，你說呢？事實上作為老百姓，秦始皇的強橫，漢武帝的威風跟你何關。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]