李順威：美股調整 小心好淡倉同被殺

結果美股出現調整，市場之所以出現波動，我覺得可能受到以下因素影響：（1）資產價格累積升幅不輕，季度結算即將來臨，投資策略開始作出新部署，獲利回吐、資產輪轉，觸發了盤路調整；（2）美國聯邦政府又有機會關門，共和黨眾議院內訌，議長地位岌岌可危，很容易出現國會真空；（3）科技股空倉急升──不是長倉減持，而是空倉增加，同時對冲基金減淨槓桿（見每周強弱形勢），當空倉壓抑股價，破壞技術走勢，引發更多沽售；（4）跨資產波幅壓縮，包括宏觀資產，負珈瑪主導，很容易觸發波動；（5） 油價上升，引發市場不安。

市場面對的問題是對冲基金加空倉減淨槓桿，觸發技術走勢破壞和波幅上升，引發技術沽售的惡性循環：交易員沽空珈瑪，股價跌穿技術位，引發止蝕拆倉，波幅升，交易員沽貨對冲Delta，價格波幅再升，系統性基金加入沽售，波幅又再升……

根據高盛9月中的分析：標普500指數的4353點水平是商品交易顧問轉角位，如果市場平靜，5天計算會有40億美元沽盤， （1個月計算100億美元沽盤）。如果市場下跌2.5個標準差，1周沽盤200億美元（1個月沽盤680億美元）。沽盤比起以往不算很大，因為9月期權結算已經釋放了大批珈瑪，但也使市場容易兩邊走。有估計如果標普500指數每跌1點，市場莊家需要對冲10億美元以平衡Delta。摩根士丹利估計如果股市下跌1%，市場莊家需要沽售70億美元股票，如果下跌2%，需要沽售180億美元股票。

根據高盛，8月初以來，半導體及半導體股儀器股的沽售壓力是所有界別中最大，主要是空倉，小部分是長倉減持；科技股被沽售，大價科技股長短倉比率在上星期初下降至40%，對冲基金空倉在5周之內有4周上升，累積空倉達到全年最高。摩根大通：5天之內資訊科技股沽售達到3Z（半導體及硬件科技），EMEA科技股1Z淨沽售（主要是半導體），3Z淨沽售日本科技股（硬件科技、半導體和軟件）。20日對冲基金淨流向是1月中以來最負數（1Z） 。摩根士丹利對冲基金部：美國長短倉基金-70點子（標普500指數-2.7點子），淨槓桿下跌至42%。

高盛對冲基金部資料顯示對冲基金增加空倉，因此拉低淨槓桿4.2個百分點至50.1 ，是新冠疫情熊市之後最大的一周轉變。摩根大通對冲基金客戶沽空也增加，摩根士丹利客戶將淨槓桿減低至10月以來低位。花旗銀行分析納斯達克指數期貨淨空倉81億美元，標普500指數淨空倉不大，仍有150億美元長倉；盤路仍未算太極端，基金的盈虧不大。

高盛亦指出交易員沽空25.1億美元的標普500指數珈瑪，如果股市下跌，交易員會繼續沽售。瑞士聯合給予標普500指數的9月底目標是4200點，指空倉不單止不會被挾，反而引伸波幅繼續企穩。同時結算因素也要考慮，標普500指數在9月29日結算的4210點認沽期權未平倉合約有21億美元，造成地心吸力效應（4190點是標普500指數的200天平均線所在）。摩根大通寫出期權基金將會在9月29日滾存，標普500指數的認沽期權結算價是4210點 ，認購期權結算價是4400點，而這兩個水位成為市場吸力點。

美國股市進入調整，以上主要集中在盤路以及交易操作角度來分析。其中很多問題沒有太多篇幅來解釋，例如什麼是淨槓桿、負珈瑪。重點是現在市場的形勢有着我在9月27日網上專欄上所說的好友淡友都會被殺，所以無論是看好或者看淡都要控制風險，因為技術走勢及盤路沽售隨着價格下跌及時間的消化隨時都可以反轉。

shunwailee@hotmail.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[李順威 牛熊共舞]