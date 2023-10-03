瑞銀亞洲：杭州亞運效應 李寧牛52789

【明報專訊】杭州亞運進行得如火如荼，體育用品股李寧（2331）上周五稍回彈，如看好李寧，可留意李寧認購（18314），行使價52.05元，2024年12月到期，有效槓桿3.4倍；或留意李寧牛證（52789），收回價30元，2024年2月到期，有效槓桿約6.1倍。美團（3690）本月累積跌幅較深，上周四獲逾1000萬資金流入好倉博反彈，如看好美團，可留意美團認購（17431），行使價150.1元，2024年3月到期，有效槓桿6.1倍；或留意美團牛證（65186），收回價105元，2024年5月到期，有效槓桿約7.7倍。
十一黃金周來臨，永利（1128）、金沙（1928）上周五開大陽燭。如看好賭股可留意金沙認購（19782），行使價33.3元，2024年3月到期，有效槓桿約7.5倍；或留意永利認購（16811），行使價9.36元，2024年3月到期，有效槓桿約4.1倍。
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