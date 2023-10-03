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摩根大通亞洲：日股升勢終止 日經沽10929

【明報專訊】第三季最後一個交易日，港股於今年低位反彈，恒指上周五曾升逾500點，收市重上17,800點，惟中秋及國慶長假前夕，成交僅670多億元。第三季受各國主權債息率上升影響，環球主要股市均見壓力。

上半年升勢突出的日股於高位有獲利回吐，第三季累跌近7%，結束3季升市，並跑輸主要指數。日圓兌美元匯價曾逼近150，圓匯貶值雖利好出口股，惟市場同時憂慮日本央行或隨時入市干預匯市，加上日本早前公布的通脹數字出乎市場預期未有回落，日本30年期長債息率上周五曾升至2013年最高，均影響市場氣氛。日經平均指數失32,000點關後，暫於31,800點爭持。看好日股可留意日經購（10898），行使價34,000點，實際槓桿約18倍，2023年12月8日到期；相反看淡可留意日經沽（10929），行使價14,000點，實際槓桿約8倍，2024年3月15日到期。

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]