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周顯：揸的士發達 今時唔同往日

【明報專訊】日前去了一個藝術品的講座，碰到了胡文新。我不認識他，和他大伯胡文瀚的兒子胡文欣倒是同學，不過胡文欣已然移民加拿大多年，我和他也完全不熟。不過看到胡文新，倒令我想起他的祖父胡忠。

胡忠出生於1902年，根據《維基百科》：「父親胡社生以務農為生。在1921年，父親去世，胡忠開始當計程車和貨車司機為生，歷久賺得了一家8輛二手車的士公司。1934年，擁有12輛新的士並與友人鄭中均合資新的士公司。到1940年代初，已經有40多輛的士。在1960年代中期，胡忠成為香港的士大王，佔有全香港總數五成的士。在1960年代中期，胡忠開始投資房地產。」

有關胡忠開的士發達的故事，很多人誤會了，皆因現代人不識「古代事」。話說他是賣掉了家業田地，才有錢去學開車、拿的士牌。而在當年，懂得開的士，差不多等於今天開飛機一般的罕有。事實上，直至上世紀七、八十年代，揸的士變車主的個案，也是比比皆是，如果用今日的「的士佬」去估算當年，心想胡忠揸的士點可以發達，那就完全錯了。

說回當日的講座，主題是藝術品的NFT，我問主辦人：「咦，點解唔見你sell NFT？咁貴搞個function，唔sell嘢咪好浪費？」她回答說：「剛剛先至拉咗JPEX班人，我點敢sell呀！」

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[周顯 投資二三事]