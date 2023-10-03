張佩儀：日股MPF多屬主動型 風險高

主要投資工業消費科技板塊

日本主要出口工業製品，匯率的貶值直接有利於企業獲利，因此日本的匯市與股市呈現較明顯的反向表現，而隨着日本央行維持貨幣寬鬆政策不變，令日圓得以貶值至1990年的水平，因而吸引大量海外資金流入日本。

此外，早前股神巴菲特亦重申支持日本股市，計劃持續增加對日本5大商社的持股，帶動市場對日股樂觀情緒。目前市場上總共有3個日本強積金基金供投資者選擇，資產主要分佈在工業、消費品及科技業，而現時外國投資者買入日本股票的水平，仍遠未達至2015年至2020年之間的流出水平，因此現時投資在此類基金亦不失為一個值得考慮的選項。雖然日本市場的前景及市場表面皆開始好轉，但現今市場上有投資在日本的強積金都是主動式股票基金，故上下波動會比其他基金較大，屬高風險基金，加上隨美聯儲加息接近尾聲，美日利差對日本匯率壓力最大的階段可能已經過去，故投資者在決定投資策略時應慎重考量多方面因素，以避免虧損。

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[張佩儀 財女手記]