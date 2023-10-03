王弼：美股似重演去年第四季弱勢

物理學家愛恩斯坦、心理學家佛洛伊德、大導演史提芬史匹堡、國際大鱷索羅斯都是猶太人，經濟學上亦是猛人輩出，就是王弼推廣的奧國經濟學，米塞斯、海耶克和羅斯巴德，以至芝加哥學派為人熟識的佛利民，統統都是猶太人，為何猶太人出這麼多的精英，坊間有不少理論，有興趣的讀者可以自行尋找。不過，正如許多民族一樣，總有天才和平凡人，天才永遠佔極少數，一般人過度攀附族內成功人士提升自我形象，是否一種健康現象，值得深思。

猶太人人才輩出，因此現代的以色列國給人的印象是國富兵強，並且國家非常現代化，高科技產業林立，然而令王弼非常詫異的，是以色列國的大片土地，無論是建築物、城市規劃、交通路面情况、店舖、膳食等，竟然跟土耳其非常相似，食品主要以乳酪、Kebab、燒餅一類，而路面的混亂情况，更有過之而無不及，這跟王弼腦海中以色列作為一個先進國家的印象格格不入。王弼沒有機會到訪耶路撒冷鄰近的特拉維夫，聽說那裏才是現代化的都市，但就算是事實，以色列作為現代化國家，其現代化只體現在某幾個城市（甚至可能只得特拉維夫），其餘大片的土地，論道路、建築和治安等，開發程度跟土耳其近歐洲的省份類似。

以色列物價高 僅少數地方先進

翻開歷史，以色列（以至希臘）在許多方面和土耳其相似並不是偶然，因為土耳其人建立的鄂圖曼帝國曾統治中東地區幾百年，現今的埃及、阿拉伯半島、伊拉克、以色列、敘利亞、黎巴嫩、阿美尼亞、希臘、巴爾幹半島、羅馬尼亞以至保加利亞，都被鄂圖曼帝國管轄，上述地區，不難發現土耳其統治者的行跡。

雖然以色列留下不少土耳其色彩，但物價卻高出數倍，比香港尤甚，如果拿聖城耶路撒冷作比較，也情有可原，因為該城充滿了來自美國的遊客，從他們的口音和服飾看，不少是美籍猶太人，而耶路撒冷新城許多的新建仿古建築，應該不少得來自美籍猶太人的資金，但耶路撒冷以外，就算是途徑拿撒勒，一間不甚顯眼由阿拉伯人經營的餐館，簡簡單單的一頓午飯，裝修跟香港兩餸飯店差不多，也盛惠每位二百多港元。治安方面，以色列鬧市中許多拿機關槍以防巴勒斯坦人恐襲的軍警不提（這情况反而在預料之中），當地的士就有劏客亂收費的惡習，逼得王弼要坐火車，而且不少人會對遊客搭訕，繼而帶遊客到僻靜地區作案，令人想起三十年前的深圳羅湖口岸一帶。總之，以色列被不少傳媒描繪為先進科技軍事強國，國家應井井有條，然而這可能只是一兩個城市的情况，其餘大片的土地，竟然更像土耳其，而且物價高出數倍，可見傳媒有化腐朽為神奇的威力。宣傳一兩個先進的城市，使外國人覺得全國都是同樣地先進，繼而忘記了其他地區的落後，不知類似的宣傳手段，其他國家又有沒有用上？

憧憬減息變高息持續 資產重估跌價

至於美股，上星期延續之前數周的跌勢，本欄早已多次提醒，9月份美股不會有運行，結果四大指數全月繼8月份後再跌，道瓊斯工業平均指數跌近4%，標普500指數跌5%，納斯達克指數跌5.7%，羅素2000指數跌6.2%。正如本欄說過，華爾街應該早知道通脹重燃，目前市場已由早前樂觀減息的氣氛，轉變為對持續高息的憂慮，資產價格因此會作出重估下跌，預計去年第四季的弱勢會重現，對冲不宜手軟，王弼會延續做淡IWM和SPY的策略。

香港奧國經濟學院院長

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[王弼 投資王道]