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曾淵滄：加息下盤點高息股

【明報專訊】美國聯儲局仍然可能在今年再加息的壓力繼續壓住港股，但是，幾乎每個星期，港股都會出現一次挾空倉的行動，出現大反彈。加息壓力大，收息股自然成為選擇，最高息的收息股是那些周期性巨大的股份，航運股排第一。

中遠海控（1919）與東方海外（0316）的股息率是驚人之高，絕非常態，過去幾年，股價也以倍數飛升。不過，周期的最高潮已過，投資者也開始觀望，不敢太過進取地買入。石油股則是緊接着航運股的第二大周期股，國際油價已接近每桶100美元，油股不但股價升，派息也很不錯。

航運石油股屬周期性高股份

不過，航運股與石油股都是周期性很高的股份，應該算是投機股，而不是長期投資股，在周期的低潮時，股價也會跌得令人灰心。收息股中，沒有周期壓力的股份，選擇之一是本地的物業服務股豐盛（0331），豐盛的強處是這家企業的最大靠山是新世界發展（0017）。豐盛是一家市值僅25億元的中等企業，主業是清潔、保安，再加上電機工程及不斷擴展的各種關連服務，因此公司收入非常穩定，派息也非常穩定。業務不算高增長，但是股價長期而言也是穩定的增長。過去3年，恒指下跌24%，而豐盛股價則上升1.7倍，股價漲了，股息率依然很高，現價股息率仍然超過8厘，足以對抗銀行定期存款的高利率。

碧瑤（1397）也是另一隻股價能穩定上漲的本地服務股，過去3年，股價上升1.9倍。碧瑤的名字相信每個香港人都知道，天天上街都能看到碧瑤的垃圾車，不過，倒垃圾的唯一客戶是香港特區政府，特區政府的大原則是價低者得，故每隔一段日子就會重新招標，有一定風險。因此，公司近幾年不斷開發新業務，搞垃圾回收，隨着特區政府加強環保，垃圾回收業務增長很快，是一項優勢。但是，也許正因為垃圾車業務有一定的不穩定性，因此碧瑤的派息政策也相對保守，股息率比不上豐盛。但以現價計算也有6厘，也可以算是收息股。

中資電訊股業務穩定 派息佳

另一隻以本地服務為主的高息股是安樂工程（1977），此股在過去3年股價也上升1.2倍，股息率也超過9厘。安樂工程是本地領先的電機工程服務商，有市場優勢，不過，去年因圍標而被法院判罰款1.5億元，一度使到股價急跌，但罰款是一次過的損失，所以股價在急跌後半年也逐步回升。目前手頭合約總值高達122億元，1.5億元的罰款相對之下就不那麼嚴重。除了上述3隻業務穩定的本地服務股之外，內地的中移動（0941）、中電信（0728）及聯通（0762）也是業務絕對穩定的服務股，而且派息也不錯。

大學教授

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[曾淵滄 滄海明珠]