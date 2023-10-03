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陳永傑：美通脹反彈 息率續高企

【明報專訊】聯儲局9月份議息維持現行利率不變，但近期因油價上揚，導致通脹反彈，筆者預計今年餘下時間聯儲局即使不再加息，美息也會保持高企。從美元利率期貨去分析，美息有望在明年中回落，屆時全球樓市股市將會有較佳表現。較早前公布的美國8月份消費者價格指數（CPI），按月上升0.6%，符合預期，按年升3.7%，為今年5月以來新高，稍高於預期的上升3.6%。

8月核心CPI按月上升0.3%，高於市場預期的上升0.2%。按年上升4.3%，符合預期，為前年9月以來新低，已連續第六個月下跌。

及後，勞工統計局公布，8月份最終生產者價格指數（PPI）按月上升0.7%，預期為升0.4%，7月為上升0.3%，按年上升1.6%，預期為上升1.2%，前值為上升0.8%。

扣除期內食品及能源最終需求，PPI按月上升0.2%，符合預期。按年上升2.2%，亦符合預期。扣除食品、能源及貿易最終需求，PPI按月升0.3%，按年上升3%。

CPI及PPI兩者升幅都高於預期，意味通脹有所反彈，都是石油價格近月上升所造成。部分石油供應國家減產以推升油價，筆者預料美國這個石油供應大國會加大供應以平衡價格，將通脹壓低，避免前功盡廢。

美國在供油有所行動，但聯儲局在息口方面繼續鷹派，今年內仍可能加息一次0.25厘。即使不加息亦不會輕言減息，預計美息會繼續維持高企，以遏止通脹再升。美國以至全球樓市及股市近月的升市勢頭可能受到壓制，難以扶搖直上。去到明年中，美元利率期貨反映有減息機會，假如一旦落實減息，全球樓市股市將有比較出色表現。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]