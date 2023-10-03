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廖偉強：樓市過度恐慌 反現買入信號

【明報專訊】本港樓價由前年高位回落近兩成，雖然在今年首季反彈約8%，但就無以為繼，在經濟不似預期，以及利息上調的夾擊下，樓價在第二季末段開始再度下跌，年初的升幅亦已接近全部抵消。

部分業主對後市過於悲觀，或自身有財政壓力，於是不設議價下限出貨，造成二手樓價出現「超現實」的跌幅；樓市也逐漸出現恐慌，甚至蓋過了現實。

現實環境是經濟正慢慢好轉，內地輸入的人才亦漸漸到位；部分板塊，例如航空及旅遊業，更已經漸入佳境。內地來港的遊客數量已經回復高峰期的七至八成，這些內地客的消費雖然未及疫情前的瘋狂，大都是以觀光為主，相信再過一段時間，內地客慢慢回復以往的消費額度。

此外，政府亦繼續推出各項措施去幫助經濟復元，相信再過一段時間就可以見成效，所以筆者認為目前樓市的氣氛，其實是出現過度恐慌。

發展商最近亦面對現實，願意減價賣樓，部分發展商計算地價及建築成本後，就算要虧損亦在所不計，目標很簡單，就是但求去貨。發展商有此舉動，其實並不能單純地代表他們看淡樓市，而更重要是做生意的策略。目前利息高企，持貨愈久成本愈大，所以寧願盡快套取現金，再趁時刻找尋新的投資機會。

筆者認為，對於有能力的買家來說，現時市場的過度恐慌，反而是趁低吸納的信號。原因是不利的因素已漸漸減退，加上發展商求盡快套現，以及二手業主心態疲弱；買家已盡佔有利位置，不但可以有主導權，而且亦有較強的議價能力；更何况如筆者上文所言，利好因素已逐步浮現，最惡劣的時候亦已經差不多過去了。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]