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布少明：獻計「撤辣」現曙光

【明報專訊】近期「撤辣」已成為各界的共識，筆者9月時已連同業界的多位人士，會見發展局長寗漢豪，除表達業界對香港未來房屋及土地發展的意見外，亦向局長「獻計」，遞交意見書，詳盡列出現時的社會、經濟及樓市情况，已經與「辣招」推出時大相逕庭，並提出多個「撤辣」建議，冀為樓市鬆綁，未來有更健康的發展。最近財爺的發言，與意見書的內容正是不謀而合。筆者代表業界仝人，歡迎特區政府聆聽意見，希望即將公布的《施政報告》會推出符合社會預期的「撤辣」措施。

如果特區政府最終願意「撤辣」，對沉寂已久的本港樓市而言，絕對是「強心針」。事實上，今年的樓價升幅已經幾近全數蒸發，個別屋苑的成交呎價更遠高於大市，出現「跌過籠」的情况，如情况持續，將出現「插水式」下跌，引致銀主盤及負資產激增，對經濟自然是有害無利，故值得特區政府正視，以振經濟救樓市，具體建議包括：

1）撤銷外地人來港首次置業需付的三成辣稅，減低他們來港置業的成本，可以增加對香港的歸屬感。

2）撤銷15%的新住宅印花稅，為市民換樓開方便之門。此外，已有物業的業主購買多一個單位作長線出租投資，同樣可免除15%新住宅印花稅，此舉將增加市場租盤供應，有助紓緩租金升勢放緩，令專才來港租樓，減少「捱貴租」的壓力。

3）現時短炒已幾近絕迹，而部分行業面對經濟不穩，生意大受影響，有物業的業主或須放賣物業套現，惟如買樓未過3年，須受SSD「懲罰」，建議撤銷SSD，令業主能更靈活賣樓套現周轉，以渡過一時之危，毋須結業，失業率亦不會因此而上升。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]