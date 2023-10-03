馬泰陽：財爺鬆口 冀樓價回穩

而事實上，根據本行於9月中進行的置業調查結果顯示，有接近八成的受訪者認為新一份《施政報告》應提出撤辣，調查結果亦顯示多達83.4%市民看淡後市，當中有約32.7%認為未來12個月樓價將下跌5%至10%，比率創有調查以來的紀錄新高，同時亦有約31.4%的受訪者認為樓價下跌10%以上，而認為樓價下跌5%以內的亦有約19.3%，換言之合共多達八成市民認為樓價下跌，亦創有調查以來的紀錄新高，睇淡程度前所未見。事實上，本港樓市於今年首4個月樓價升約6.3%後，樓價已掉頭回落，政府若不正視問題，將錯失挽救樓市的好時機。

現時樓市持續整固，即使政府進一度放寬按揭成數，亦未能有效吸引市民入市。另一邊廂，儘管9月聯儲局暫停加息，一如市場預期息率維持不變，但聯儲局亦暗示今年內仍有機會再次加息。雖然本港大型銀行最優惠利率亦維持不變，但有銀行近期已上調H按封頂息率，由3.625厘加至4.125厘，而香港年內HIBOR料將繼續維持於高水平，銀行在資金成本壓力續增下，或視乎自身策略，不排除本港銀行於年內再次上調最優惠利率。

筆者認為，倘若政府公布的《施政報告》未有回應業界及市民的訴求，將進一步削減市民入市的意欲。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]