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MPF宜分散投資防波動市

【明報專訊】強積金（MPF）9月份回報見紅，人均蝕5463元。其中三大資產類別均錄得負回報，當中股票基金表現最差，香港和大中華股票基金跌幅分別達2.4%和3.1%。美聯儲主席鮑威爾在9月21日的記者會上多次提到「謹慎行事」的字眼，態度偏向鷹派。他關注通脹壓力影響較預期大，當局會盡力將通脹回落至2%的長期目標。大部分聯儲局決策者預測2024年底的政策利率為5.1厘，只較現時低50基點，暗示高息率可能要維持一段時間。環球股市受到此消息影響而紛紛下跌，市場預期息率將維持在高位，強積金保守基金繼而受惠，打工仔在強積金方面最好是分散投資，以防市况在第四季更波動。

明報記者 龍彩霞

GUM公布強積金市場佔有率報告，強積金市場總資產在近月下跌2.9%至1.12萬億元。業界市佔率龍頭首三位依次為宏利（27.5%）、匯豐（17.6%）及永明（11.1%）。在供應商佔有率的變化方面，由2023年初至今，宏利的市佔率增長0.45%，增幅是各供應商中最大，這主要由投資回報所帶動（影響達0.35%）。佔有率流失最大為永明，錄得0.21%的跌幅，主要受投資回報拖累（影響達-0.4%）。

GUM常務董事陳銳隆表示：「高風險投資者可考慮配置部分資產投資日本股票類別，長遠可考慮分段吸納中港股票；而在高息環境和外圍環境不明朗的情况下，低風險型投資者可以考慮增加保守基金的配置， 因其繼續受惠於高利率，而其持續時間比預期更長。保守基金年初至今的回報已達2.4%，預計平均年度化回報可達3%至3.5%。」

低風險投資者可增保守基金配置

GUM策略及分析師雲天輝指：「不同股票類別的回報差異巨大，尤其今年中港股票指數與其他地區股票指數相差高達20%。而於固定收益類別資產中，保守基金和債券基金的年初至今回報差距亦高達接近4%。高息環境持續的預期對股票市場造成壓力，成員在進行資產配置之前需要將其納入考慮中。」

雲天輝指出：「8月投資市場轉差，中國內房債務問題發酵，加上聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole會議上的偏鷹言論令市場加息預期稍增，令強積金各大股票基金指數受壓及部分資金轉趨避險，當然同時間亦有部分資金選擇趁低吸納。相信9月強積金成員基金轉換繼續受內地經濟表現及美股表現所影響。」

強積金資產轉換方面，基金轉換結果顯示強積金成員對後市看法不一，8月份有合共4.4億元從混合資產基金轉入至股票基金及固定收益基金（分別有2.1億及2.3億港元）。儘管8月中港及環球股票市場出現調整，但仍然有資金轉入股票基金。另一方面，固定收益基金亦有資金轉入，顯示部分成員比較偏向避險需求。個別基金資產淨流向方面，8月首五位資金正流入最多的資產類別為北美股票基金、預設投資策略-核心累積基金、歐洲股票基金、保守基金和環球股票基金。首五位資金流出最多的資產類別為大中華股票基金、混合資產基金（80%至100% 股票）、香港股票基金、亞洲股票基金及保證基金。

高息環境持續 股債市場或遇挑戰

由於市場預期高息環境將會比原本維持更長時間，以及利率下降的幅度和速度比預期慢，股票及債券市場受到壓力，歐美股票市場可能面臨較大調整。

第四季的展望主要取決於大中華區經濟數據、利率走勢、中美關係等因素。在中港市場，仍然存在內房地產債務問題和經濟數據疲弱的困擾。儘管8月份中國的進出口數據有所改善，但恒生指數仍然呈現弱勢，上周曾跌穿17500點，市盈率跌至約11倍。雖然中央政府已推出一系列刺激措施，但仍未能扭轉市場下滑趨勢。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[龍彩霞 退休綢繆]