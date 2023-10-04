何哲圖君柏4房撻大訂 料損手逾1300萬

上述單位為君柏6座5樓A室，實用面積1624方呎，4房雙套間隔，成交紀錄冊顯示，單位原於2018年2月以3745.7萬元一手售出，實呎23,065元，買家當時採用「Z138先住後付」付款計劃及優惠，惟周二登記顯示已撻大訂。若按該付款計劃內容，買家在180日內先付成交價20%，其後分138個月，每月償還樓價0.25%，合共34.5%，餘款需要在上述138期的最後一期的同日繳付。若按180日已付的20%及其後供款61期共15.25%，是次取消交易估計發展商最少沒收相等於成交價約35%，即殺訂約1320萬元。

資料顯示，上述單位買家以何明仁（HO MING YAN HERMAN）作登記，即何哲圖之原名。事實上，何哲圖今年4月曾以3080萬元售出薄扶林貝沙灣6期8B座低層A室3房連車位，單位實用1340方呎，當時成交價亦較其叫價4200萬元低1120萬元或27%。不過，何哲圖及其妻、無綫電視前助理總經理余詠珊2007年以1975萬元購入，及後進行「甩名」，二手帳面獲利1105萬元或56%。

傲玟重推後累沽25伙 料套逾6.13億

此外，個別「另類」一手豪宅昨連環錄得成交。原由高銀金融（0530）前主席潘蘇通或相關人士持有、現時賣方為金鋑的何文田傲玟，項目已屆現樓，並於昨日連錄11宗成交，單位分佈於2座A、B、C室，以及6座C、D室，實用面積由878至1425方呎不等，戶型涵蓋2房雙套至3房3套戶，成交價介乎1729.65萬至3198.84萬元、實呎1.95萬至2.28萬元，單日吸金2.53億元，成交價及呎價與上月售出的14伙相若。項目自去年11月被接管、今年8月上載銷售安排重推後，至今透過招標形式累推55伙，並暫沽25伙、套現逾6.13億元。

[香港地產]