moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

持海外護照內地客付逾460萬辣稅入市傲瀧

【明報專訊】市場近日盛傳政府快將「減辣」，惟消息傳出前，有內地客仍付辣稅購入西貢清水灣傲瀧單位。資料顯示，上月成交的傲瀧2座中層C室，實用1146方呎，3房1套連工人套房及多用途房間隔，以1538萬元易手，另以230萬元購入車位，涉資約1768萬元，實呎15,428元。買家透過公司名義購入物業，而買家護照簽發國家為中美洲島國「聖基茨及尼維斯」（SAINT KITTS AND NEVIS），且買家英文姓名為普通話拼音，料具內地背景，單是住宅物業部分已需付30%辣稅，涉約461.4萬元。

原業主2018年1857.9萬元一手購入單位，後以200萬元購入車位，即總購入價約2058萬元，帳面蝕約290萬元或14%，連使費料實蝕約380萬元或20%。

家壹1房475萬沽 業主4年實蝕近三成

另外，二手市場續錄蝕讓成交。區內代理指出，入伙兩年多的長沙灣元州街家壹，高層C室，實用277方呎，1房間隔，望樓景為主，以475萬元易手，實呎17,148元，為屋苑首宗呎價低於2萬元的二手成交。原業主2019年621萬元一手購入，帳面蝕146萬元或24%，連使費料實蝕約170萬元或27%，暫為項目至今蝕幅及蝕讓金額最大的二手成交。

此外，太陽物業分行經理程沛賢表示，紅磡盤蕪湖居極低層戶，實用227方呎，開放式戶，以309萬元售出，實呎13,612元，成交價為屋苑約9年來二手新低，比同層同類224方呎開放式戶，於2018年的成交價425萬元低約116萬元或27%。單位原屬收租物業，原業主2014年290萬元購入，帳面升19萬元或7%。

荃灣愉景新城有移民盤以低價易手。中原地產首席分區營業經理丘漢偉稱，愉景新城7座低層F室，實用485方呎，兩房間隔，以598萬元易手，實呎12,329元，為屋苑最少3年來首次有兩房單位以低於600萬元成交，做價重返2017年水平。原業主2016年561.8萬元購入，帳面升36.2萬元或6%。

[香港地產]