moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

多家券商削新世界目標價 最熊劈65%

【明報專訊】新世界發展（0017）上周宣布全年業績，雖然明言大派特別息，卻大削末期息八成至0.3元。不少券商即降低該股評級兼目標價，當中以中信里昂看法最「熊」，不單將該股評級由「買入」變成「沽售」，並狠劈目標價64.5%至10.6元。該股股價昨日最多曾跌7.87%低見14.04元，收市跌幅收窄後仍達5.25%至14.44元，創20年低位。

該集團昨日的股價跌幅，比2003年10月公布全年業績錄得巨額虧損兼不派息後翌日錄4.03%跌幅還多。現價相當於早年四合一前的3.61元，更比2004年、2011年及2014年的供股價5.4元、5.68元及6.2元還要低。

在一眾跟進新世界業績的證券商中，中信里昂為全城最「熊」，既調低評級兼狠劈目標價之外，更直指撇除該股擬派的特別息1.59元之後，實際股息率只有5厘，為一眾本港地產股中最低。該公司若落實出售新創建（0659）股權後，雖無疑強化了資產負債表，卻對未來盈利及派息有負面影響。瑞銀及富瑞均指削減末期息會對新世界的股價構成負面影響。不過，美銀估計，若新世界完成出售非核心資產，該股或有升勢。其中以瑞銀給予新世界的目標價最「牛」，維持20.4元；以評級而言，只有銀河聯昌維持該股「增持」評級，並料該股出售新創建減債後盈利重拾增長。