多家券商削新世界目標價 最熊劈65%

該集團昨日的股價跌幅，比2003年10月公布全年業績錄得巨額虧損兼不派息後翌日錄4.03%跌幅還多。現價相當於早年四合一前的3.61元，更比2004年、2011年及2014年的供股價5.4元、5.68元及6.2元還要低。

在一眾跟進新世界業績的證券商中，中信里昂為全城最「熊」，既調低評級兼狠劈目標價之外，更直指撇除該股擬派的特別息1.59元之後，實際股息率只有5厘，為一眾本港地產股中最低。該公司若落實出售新創建（0659）股權後，雖無疑強化了資產負債表，卻對未來盈利及派息有負面影響。瑞銀及富瑞均指削減末期息會對新世界的股價構成負面影響。不過，美銀估計，若新世界完成出售非核心資產，該股或有升勢。其中以瑞銀給予新世界的目標價最「牛」，維持20.4元；以評級而言，只有銀河聯昌維持該股「增持」評級，並料該股出售新創建減債後盈利重拾增長。