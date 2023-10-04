憧憬利淡盡出 恒大復牌曾升42%

恒大物業先升後跌 恒汽續停牌

至於同系恒大汽車（0708）自上周四起停牌，昨公布繼續停牌，有待公司刊發一份有關內幕消息的公告。值得留意的是，在8月14日，恒大汽車獲中東戰投紐頓集團斥5億美元入股，取得27.5%股權，恒大曾自爆紐頓提供的首筆6億元人民幣的過渡資金在8月21日已按期到帳。

恒汽倘債轉股 丁玉梅可減持套現

不過，事實上紐頓入股一事尚需通過獨立股東批准，恒大原需9月4日前向獨立股東發通函召開股東大會。不過恒大其後兩度推延寄發，包括以相關通函需更多時間編製及落實載入債轉股通函等而推延，故戰投入股一事尚未正式通過，寄通函最新時限已延至10月16日前。

近日內地傳中國相關部門正徹查許家印將資產轉移至海外的犯罪行為，當日恒大汽車在戰投入股的文件中，突以「獨立第三方」稱呼丁玉梅，正是揭露許家印與法妻丁玉梅關係生變的關鍵。其後傳出許家印夫婦早在去年已「技術性離婚」，丁被揭持有加拿大護照，早在7月已離港，令市場質疑丁帶同恒大分紅等「金蟬脫殼」至境外。

在相關文件中，亦揭露丁玉梅正是擁有許家印一項重要資產、山頂布力徑10號E屋的主人，而丁向恒大汽車提供貸款22億元，亦經債轉股變成5.73億股恒大汽車，相當於恒大汽車5.2%股權，若債轉股成功，丁往後亦可將股份減持套現。