moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

ETF逆市跑出 盈富成上季交投最活躍港股

標籤：經濟

【明報專訊】港股淡市下，交易所買賣基金ETF異軍突起，令港股活躍成交排名榜大執位。盈富基金（2800）第三季日均成交達64.1億元，超越騰訊（0700），成為交投最活躍港股；恒生中國企業（2828）亦超越美團（3690），成第四大成交港股（見表）。盈富昨日成交達125億元，較騰訊多1.7倍。投資界指ETF成交活躍，與其不用繳付印花稅關係重大；其次是ETF買賣差價較正股窄，亦令其短炒獲利空間增加。

上季日均交交額64.1億 超越騰訊

盈富首3季日均成交達60.4億元，但單計第三季，日均成交有64.1億元，已超越第三季日均成交有59.7億元的騰訊，成為交投最活躍港股。另一熱門ETF恒生中國企業，首3季日均成交有32.5億元，但單計第三季，日均成交有33.5億元，亦超越第三季日均成交29.1億元的美團，成第四大成交港股。盈富及恒生國企ETF合共日均成交近98億元，相對期間港股日均成交983億元，佔比已近一成。

ETF昨第四季開局首日成交更是拋離其他股份，成交榜首兩名都是ETF，排第一的盈富成交達125.63億元，排第二的華夏恒生ESG（3403）成交有69億元（見另文）；排第三是騰訊，成交有45.3億元。換言之，盈富昨日成交較騰訊高出1.7倍。盈富全日跌2.7%，收17.94元。

分析：價差窄免稅 投資ETF較有彈性

恒豐證券資產管理部總裁連敬涵表示，ETF成交活躍，與其不用繳付印花稅有絕大關係，事實上，北水近年投資ETF較個股為多。ETF買賣差價較正股窄，令ETF更加好炒，亦令短炒活動更容易及吸引。不過，若看錯方向，投資仍然會受損。

證券及期貨專業總會會長陳志華指出，ETF價差窄加上免稅，無疑令投資ETF比較有彈性。因此現時市場亦有聲音指正股應該收窄差價，以刺激交投。

盈富基金現時的經理人為恒生投資。恒生投資董事兼投資總監薛永輝早前曾表示，港股短線仍有機會再調整，觀察過往經驗，大市累積一定跌幅後，會有資金趁低吸納，投資者可考慮利用ETF博反彈炒波幅。