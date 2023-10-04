主席遭廉署拘捕 中國天化工停牌延刊業績

核數師稱需擴審計範圍及程序

中國天化工上周五公布陳昱被拘捕後，一度插水近八成，收市仍跌65.3%，報0.156元。公司昨表示，已成立特別調查委員會，評估事件對公司末期業績影響以及聯繫核數師，成員包括執行董事羅子平、全體獨立非執行董事馬榮欣、譚政豪及侯志傑、公司秘書兼首席財務官馬健凌。

翻查資料，中國天化工於今年8月易主至唐一端，前大股東陳遠東以0.966元價格向唐一端出售27.08%股份，其後出現多項管理層變動，包括非執董劉洋洋、前副主席及執董高冉辭任，兩人均稱與董事會並無意見分歧；唐一端及盛品儒獲委任為執董。以上周五收市價0.156元計，較現任大股東唐一端入主公司價格已急跌83.9%。

根據介紹，唐一端為北京高雅投資管理董事長，於2015年曾個人參股火幣網旗下北京財貓網絡，2017年投資組建北京時尚銅牛投資管理（現稱北京高雅投資管理），年度董事袍金為1萬元。盛品儒曾任亞洲電視執行董事，現任中國銅牛控股集團及北京高雅投資管理董事，可收取年度酌情花紅，金額不超過由其介紹的新業務除稅前純利10%。