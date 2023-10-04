主席遭廉署拘捕 中國天化工停牌延刊業績

【明報專訊】中國天化工（0362）上周五（29日）開市前發通告，指公司主席兼行政總裁陳昱及一名前行政總裁因一宗投資移民購買債券而被廉政公署拘捕，廉署亦於上周四在公司執行搜查令，並扣押部分物品，包括但不限於會計記錄及帳冊、公司文件。公司周一公布未經審核業績後，昨日稱核數師因公司主席被捕，認為需擴大審計範圍及作出額外審計程序，再次停牌以待刊發2023年6月底止的末期業績。
中國天化工上周五公布陳昱被拘捕後，一度插水近八成，收市仍跌65.3%，報0.156元。公司昨表示，已成立特別調查委員會，評估事件對公司末期業績影響以及聯繫核數師，成員包括執行董事羅子平、全體獨立非執行董事馬榮欣、譚政豪及侯志傑、公司秘書兼首席財務官馬健凌。
翻查資料，中國天化工於今年8月易主至唐一端，前大股東陳遠東以0.966元價格向唐一端出售27.08%股份，其後出現多項管理層變動，包括非執董劉洋洋、前副主席及執董高冉辭任，兩人均稱與董事會並無意見分歧；唐一端及盛品儒獲委任為執董。以上周五收市價0.156元計，較現任大股東唐一端入主公司價格已急跌83.9%。
根據介紹，唐一端為北京高雅投資管理董事長，於2015年曾個人參股火幣網旗下北京財貓網絡，2017年投資組建北京時尚銅牛投資管理（現稱北京高雅投資管理），年度董事袍金為1萬元。盛品儒曾任亞洲電視執行董事，現任中國銅牛控股集團及北京高雅投資管理董事，可收取年度酌情花紅，金額不超過由其介紹的新業務除稅前純利10%。