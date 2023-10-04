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勞工市場強勁 美加息升溫 美匯高企 道指早段跌逾300點

標籤：經濟

【明報專訊】雖然美聯儲已大幅加息，美國就業市場仍出乎意料具韌力。美國勞工部昨公布的職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，8月職位空缺增加69萬，總數達961萬，遠高於市場預期的880萬。美聯儲主席鮑威爾周一在賓夕法尼亞州與中、小企及工人對話時強調，將專注於在較長時間內，維持就業市場的良好表現。他說，若就業市場持續一段時間內保持強勁，除了可推動實際工資增長以外，還會「有很多好事發生」，當經濟擴張的時間愈長，更多薪酬需求將流向低薪人士，不過他強調要維持這些好處，「需保持物價穩定，而這是整體經濟的重要基石」。

受強勁的數據推動，芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注聯儲局於11月加息的概率，由一周前的15%左右，昨晚升至三成以上，而12月加息的概率更是五五波。美匯指數昨晚繼續在107以上高位徘徊，美國10年期國債孳息率昨晚升穿4.76厘，而美國30年期國債孳息率升穿4.89厘，兩者刷新2007年以來高位。現貨金曾跌穿每盎司1820美元，是3月以來低位。美股三大指數早段下滑，道指跌逾300點，標普500指數及納指跌逾1%。

美聯儲官員對應否繼續加息意見分歧，但普遍認為利率應較長時間維持高位。明年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）昨強調，不急於加息或減息，強調利率應在較長時間維持高位。美聯儲負責銀行監管的副主席巴爾（Michael Barr）周一表示，利率「可能處於」或「非常接近」足夠限制性的水平，呼應了鮑威爾此前表示，加息與否將審慎行事的表態。巴爾認為，更大問題是利率將在限制性水平維持多久。

聯儲官員對繼續加息現分歧

不過，美國聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）周一重申，仍需加息多次，才能使通脹回落至2%的目標水平。明年有投票權的克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）亦稱，美聯儲今年可能仍要再加息一次，然後在一段時間內將利率維持高位，以實現通脹目標。

鮑曼與梅斯特的觀點，有別於擁有永久投票權的紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）上周暗示加息或已完結。不過梅斯特重申，最終決定仍將取決於經濟發展。例如美國三大車廠工人罷工持續多久、美國國會能否利用臨時支出法案通過所帶來的緩衝，盡快通過預算案避免政府未來停擺等，都可能影響到美國前景。

此外，澳洲央行昨維持政策利率於4.1厘，連續4次會議暫停加息。澳元兌美元昨曾跌穿0.63，是去年11月以來低位；澳元兌港元跌至4.94。

（綜合報道）

[國際金融]