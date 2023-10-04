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日圓昨晚曾跌穿150 央行疑干預 急彈至147

標籤：經濟

【明報專訊】美、日利差擴大，加上美國JOLTS職位空缺遠超預期，在香港時間昨晚10時左右，日圓兌每美元曾跌穿150心理關口，低見150.16（見圖），跌至去年10月以來低位。但差不多同一時間，日圓兌每美元突然回升至147.43，午夜前在149水平徘徊。每百日圓兌港元昨曾跌穿5.2算。市場揣測，日本官員可能採取了干預行動。

今年已貶值超過12%

日本財務大臣鈴木俊一昨表示，不會根據貨幣水平來判斷外匯干預的可能，而是透過波動情况判斷。截至周二，他已連續6天就匯率波動發出警告。日本負責外匯事務的最高官員神田真人此前曾表示，與美方每天保持密切溝通，雙方均認為匯市過度波動不可取，若匯市持續過度波動，日方不排除採取任何行動。美國財長耶倫此前也罕有地為日本政府入市干預匯市開綠燈，強調日本為支撐日圓而採取的任何干預措施，若其目的是為了緩和匯市波動，那麼干預行動是可以理解的。

部分交易員一直警惕，日本政府可能會在日圓失守150大關時採取干預措施支撐日圓。去年9月，日圓兌每美元貶值至145.9時，日本當局曾入市干預，購買日圓支持匯率，是1998年以來首次。該國在9月至10月期間，共花費約650億美元來支撐日圓。

日本央行是全球唯一奉行負利率的央行，日圓兌美元今年已貶值超過12%。美聯儲雖在9月會議維持利率不變，但預示今年可能仍會再次加息，並將利率長期維持高位。Nordea資深外匯策略師Dane Cekov表示，日本央行需放棄超級寬鬆政策，一旦日圓兌每美元跌穿150，而官員除口頭干預以外沒有實際行動，那麼日圓兌每美元可能貶至155。

（綜合報道）

[國際金融]