富達：亞洲經濟仍有上升空間

國際貨幣基金組織（IMF）預測，今年亞洲增長將佔全球成長的70%，富達仍相信中國將在推動這一地區增長中發揮核心作用。自2013年「縮減恐慌」（Taper Tantrum）以來，新興市場國家的財政狀况有所加強，經常帳餘額有所改善，以美元計價的債務減少，外匯存底增加。富達國際全球首席投資總監Andrew McCaffery表示：「隨着環球經濟持續展現韌性，市場對通脹的憂慮已逐漸消退，投資者燃起對央行或已實現軟着陸的希望。然而，富達認為經濟衰退風險仍偏高。」當緊縮貨幣政策的影響並未如預期般迅速傳導至實體經濟，例如許多企業正透過訂立多年的存款協議賺取利息，卻尚未開始支付疫情期間以超低利率累積債務應付的利息。富達認為緊縮貨幣政策的成效只是延遲而非失效，特別是當企業明年開始為其債務再融資時，情况或會急速逆轉。

稱緊縮幣策成效延遲非失效

與此同時，富達國際分析師注意到，包括工業及通訊服務等行業的供應鏈壓力未除，預期未來6個月物價將錄溫和升幅，顯示通脹問題並未解決。各地央行官員汲取過往經驗，不再低估通脹壓力，同時表明利率將維持於較高水平更長時間。然而，這是個冒險的策略，尤其是在大量企業債務到期的高牆即將顯現下。大部分富達分析師預估其研究企業的利息支出將增加15%至25%。

富達認為環球經濟仍存不確定性，出現衰退的可能性依然偏高，預計出現周期性衰退的可能性達60%，未來12個月美國失業率將上升至4.4%至6.5%。缺乏消費信心一直是中國經濟復蘇的一大障礙，部分基於多年防疫封禁措施構成的心理因素。另一方面，房地產等關鍵行業對消費信心也極具影響，當消費者的大部分財富被鎖在房地產市場，同時亦抑制了其他消費。為了重振房地產市場，中國降低部分購房和按揭限制。儘管預期執政者不會推出大規模刺激措施，但這些提振消費信心的舉措，將利好市場表現，其中表現出眾的服務業更成市場焦點，而目前中國市場的股價相對環球市場已接近歷史低位。

在亞洲，市場聚焦於中國經濟復蘇，但外圍經濟疲弱也有可能拖累區內其他國家的經濟。與此同時，隨着區內各地政府更深入地運用各種措施以保持經濟於增長的軌道上，一些結構性增長主題也正在浮現。

看好中國消費具回升潛力

富達國際亞太區股票主管Marty Dropkin表示：「儘管前景充滿挑戰，我們仍看到許多企業在中國蓬勃發展，例如整體消費數據疲弱掩蓋了服務業的榮景。受惠於旅遊、酒店和娛樂等服務業向好，年初至8月期間整體服務業錄19%增長。中產人士對就業和收入前景的擔憂，消費更為謹慎，減少對高價商品的支出，但外出的消費開支相對增加。此外，在取消防疫限制後，擁巨額銀行存款的中國消費者仍繼續累積存款，預期只需額外刺激措施以提振多一點消費信心，消費顯然具回升潛力。近期日本市場被受環球投資者關注，經歷數十年通縮或疲弱通脹後，家庭對低息環境的態度開始出現轉變，最近日本央行暗示將改變超寬鬆貨幣政策及孳息曲線控制，加上東京證券交易所一直大力推動企業管治改革。然而，日本市場的短期阻力不容忽視，全球需求疲弱下，日本7月出口兩年多以來首次出現跌幅，部分投資者近日獲利離場。富達認為，持續投資的長線投資者將從日本的結構性變化中獲得更可觀的回報，其中包括銀行股盈利開始出現雙位數增長，股價受惠於利率向上的預期也有更大的上升空間。至於亞洲區內其他國家，印度經濟在服務業和製造業支持下保持增長，第二季經濟按年增長7.8%，為全球增速最快的經濟體之一。東協方面， 隨着全球向淨零排放轉型的趨勢增強，印尼的鎳和銅等出口量正在增加。」

對印度消費就業持樂觀態度

商品和服務在人口眾多、人均GDP不斷增長的情况下的滲透率相對較低，這表明印度存在強勁的結構性增長機會。印度消費階層的成長將主要集中在年輕人和農村地區。印度將從消費品和金融服務的滲透不足中受益，這將推動從運動鞋到信用卡等各種商品的需求。印度信貸佔GDP的比例是其他新興經濟體水準的一半，並且在未來幾年有大幅成長的空間，從而推動對提供儲蓄和保險產品的銀行和金融服務公司的需求。印度政府對製造業和基礎建設的重視也是經濟中長期可持續增長的關鍵。除了驅動因素、強勁的人口結構、優質機構的存在和創業文化之外，Dropkin表示對消費和就業的正面影響持樂觀態度。

龍彩霞 明報記者

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