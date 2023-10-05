上市公司商會：減印花稅屬小修小補 指歐美資金不太來港 須拓中東資金

梁嘉彰昨日出席一公開場合時談及政府成立專責小組促進股票流動性時，她認為減印花稅是可行，但其實對市場成交分別不大，不會改變大局，她更關注的是因港股表現欠佳及地緣政治因素，歐美資金不太來港，故必須開拓新領域。她呼籲政府成立跨部門專責小組，促進香港與中東各國之間在金融、文化、體育及藝術等領域的交流，吸引中東資金來港。

倡加大與中東交流 增路演落地辦事處

梁嘉彰指出，中東地區富裕群體比比皆是，香港應加大與中東市場的交流以建立友誼與信任，包括吸引中東家族來港建立家族辦公室，「我們一定要快，不然北京、上海等城市可能會搶先一步佔據部分中東市場」。在過往與中東各國的交流中，她發現很多中東家族對大灣區非常感興趣，但由於欠缺來港投資的信息及路徑，難以將資金投入香港。她提出香港可在中東增加更多路演及落地辦事處，並且「因地制宜」，配合中東各國的不同國情，相信可以吸引更多中東資金流入香港。

梁嘉彰稱，近期在港IPO集資額不高，亦非大型機構投資者的目標，主要都是依靠朋友之間的互相幫助上市，「塘水滾塘魚」現象非常嚴重，她認為IPO定價需合理，上市後股價向上，才能帶動市場信心。至於港股今年再現新低，梁嘉彰認為，市場資金仍然充裕，投資者卻步只是信心問題，內地政策不明朗，經濟需時改善，加上資金被套牢，都令投資者不敢再入市。

指市場資金充裕 應設法重建投資者信心

另外，梁嘉彰亦談及投行裁員潮未完，很多大型基金已停止招聘人手，目前市場正處於分水嶺，需要有新的創意思維，發掘新渠道，重新建立投資者信心，「資金覺得有錢搵便會回來」。

對於港交所推GEM改革諮詢，香港上市公司商會總幹事黃明偉表示，現時很多隻GEM股份近乎零成交量，近2年至3年沒新公司上市，對單靠減輕成本搞活市場並不樂觀，故希望有更多政策推出，多方面配合，相信對香港吸引更多資金有幫助。

明報記者