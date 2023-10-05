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靄華港鐵尖東站首設當押店

【明報專訊】靄華押業（1319）首間在港鐵站的創新優質服務中心昨天開幕，新店位於尖東站。主席兼行政總裁陳啟豪表示，由於在進入港鐵站開店有一定門檻，因此由籌備到開店需時一年多，投資額達200萬元，比過往開設街舖的成本高2倍至3倍。他料新店舖可吸納屯馬線的人流，將來他們視乎機會在港鐵沿線，例如於當押店滲透較少的將軍澳及東涌等區增開1至2間店舖。

擬將軍澳東涌增開店

他指出，尖東站的店鋪設有獨立會客室，並在稍後增設App提供線上報價及約見，讓客戶有預算下在短時間完成交易，避免爭議。近期以他所見，客戶典當名表居多，最高峰是去年1月份名牌表加價時吸引較多客戶光顧；同時外傭生意亦多，但生意額則相對較少。一般他們參考二手回收價定75%至80%作為貸款對估值比率的放款基準，2022/23年度計每單交易價值約1.33萬元，斷當率約10%。現時典當黃金或金飾佔比約50%，名牌錶則佔40%至50%。集團除了留意在港鐵站增加據點之外，亦擬將沙田的當押店遷往大股東的自置物業內。

此外，由於加息因素，陳啟豪稱，現時銀行承按的息率已升至H+1.8厘，即約8厘左右，但以住宅及商舖回報率只有不夠2厘或3厘而言，加上買家觀望政府「撤辣」，因此交投淡靜。儘管如此，由於靄華的財務公司以本身資本經營，加上所定一手及二手貸款對估值比率分別只有50%及55%，因此業務仍然穩健。

反而在香港樓市表現淡靜時，他們擬與柏衛資本管理合作籌組3億美元後，將其中一半用於本港樓按，亦將另一半融資所得開發較活躍的新加坡、加拿大、英國及澳洲樓按市場。他估計，與柏衛合組的基金快將完成首階段融資。