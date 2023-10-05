安盛：內地客續回流 整體業務料持續增長

該行首席人壽及醫療保險業務總監李佩瑜補充，上半年內地訪客業務已回復至疫前水平，她指香港保險產品一直深受內地旅客歡迎，因為本港傳統危疾保險兼有儲蓄成分，與內地產品定位不同，香港保單有多元貨幣選擇，有助內地客分散投資風險，她亦對黃金周銷售感樂觀。

推新保險產品 保障4種危疾

安盛推出新危疾保險產品「盛滿愛」，保障癌症、心臟病發作、中風及嚴重認知障礙症4種危疾。相對傳統危疾產品，客戶投保該產品時只需回答最少3條重點覆蓋最近兩年健康狀况的問題，核保過程中所有被保人均毋須驗身及提交醫療報告。計劃不設額外保費或個別不保事項，投保額最高200萬元。

產品設計針對患有慢性疾病人士、長者及危疾康復者，對於是否要收取較高保費，李佩瑜指產品沒有儲蓄成分可降低保費，保費亦集中於4種危疾，令保費槓桿達致最大效益，有助在保障與合理保費之間保持平衡。以每年續保，非吸煙男性40歲為例，50萬元保障的每年保費為4590元。