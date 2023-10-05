中駿銀團貸款到期未還 4境外美元債停牌

4美元債未還本金共18億美元

公司指出，未付銀團貸款本金及利息的事件，可能會導致債權人根據相關融資的相應條款要求加快償還債務及或採取行動。截至公告日，集團尚未收到有關境外債權人要求加快償還債務的任何通知。因應集團目前面臨的挑戰，認為應立即探討整體債務的全面解決方案，以確保集團長遠發展，並保障所有持份者的利益。

中駿指出，將盡快委聘外部顧問，協助就現在的資本結構及流動性進行評估，並探索可行的全面解決方案。公司計劃積極與境外債權人溝通，爭取其支持和理解，以期友好解決債務問題。

據中駿指出，目前已向聯交所申請將4隻美元境外債券停牌，直至另行通知，上述美元債的未償還本金合計18億美元，分別為2024年4月到期7.375厘的5億美元債、2024年9月到期5.95厘4.5億美元債、2025年5月到期7厘5億美元債及2026年2月到期6厘的3.5億美元債。

公司表示，由2022年起至今已償還境外債務本利和共計15.6億美元，惟踏入2023年第二季，集團的銷售持續下滑，流動資金緊張狀况日益嚴峻，境外兌付債務壓力持續增加。即使集團竭盡全力，流動現金及銀行存款可能無法履行當前和日後義務所需，導致此次違約。