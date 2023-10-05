moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

積金局：今年4至8月拖欠供款個案增4%

【明報專訊】今年4月至8月，積金局就拖欠供款發出的付款通知書有15.14萬張，較去年同期上升4%。積金局主席劉麥嘉軒表示，受疫情影響當局發出付款通知書大幅增加，截至3月為止的2023年度發出34.67萬張，較疫情前的2020年度增加33%，不過近期升幅已有所下降，隨着市道平穩，預期拖欠供款趨勢將逐漸緩和。

積金局年初表示積金易平台開發進度較預期落後，至7月時指軟件開發工作已大致完成，劉麥嘉軒昨日重申有信心按預期在2025年，完成轉移所有強積金帳戶的進度，目前平台測試進度良好，在明年第二季將有5家小型強積金受託人的強積金帳戶先行轉移至積金易平台，其餘帳戶則按其受託人管理產規模，由小至大依次加入平台。

市道回穩 料欠供情况緩和

至於積金易較預期延後會否影響強積金對冲，劉麥嘉軒指特首李家超早前已公布在2025年5月1日落實取消，而取消對冲的實施與積金易平台運作沒有關係。她又稱，積金易平台推出，將大幅提升當局執法效率，包括有助減低不慎逾期供款、透過平台直接收到欠款報告等。此外，積金局表示去年有1.99萬名僱主為僱員作自願供款，按年增加5.29%，相關金額按年上升9.77%至146億元。劉麥嘉軒表示，疫情期間僱主為僱員作自願供款的數字和金額均有上升，認為本港人才競爭激烈，員工除了在意人工、即時福利外，更為注重退休保障，因此僱主願意提高退休保障以挽留人才。