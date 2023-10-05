美「小非農」職位增長放緩 市場加息預期降溫 下月加息概率降至兩成

ADP數據公布後，市場的加息預期降溫。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注美聯儲11月加息的概率，由周二的接近三成，降至兩成。12月加息的概率，更由周二接近五成，降至四成以下。

美匯美長債息回落 納指反彈

美匯指數昨晚由107以上，最多下滑至106.5。美國10年期國債孳息率則回落至4.8厘以下，由4.884厘的16年高位回落。美國30年期國債孳息率昨晚亦回落至4.9厘，此前曾升穿5厘，是2007年以來首次。美股三大指數早段個別發展，納指在債息回落之際，反彈0.7%。由於市場的注意力，由油市供應趨緊，轉為宏觀經濟環境轉弱，國際油價午夜前跌逾3%。

最新的ADP數據顯示，美國的休旅行業、建築業等領域，在9月的就業職位繼續增加，不過專業及商業服務、貿易、運輸及公用事業，以及製造業等領域的就業職位有所減少。上月年薪增長放緩至5.9%，是兩年來最低。ADP數據與周二公布的美國JOLTS職位空缺呈較大反差，後者顯示美國8月職位空缺增至961萬個，遠超預期的880萬個。

ADP首席經濟學家Nela Richardson指出，就業職位增長急跌，且工資增長在過去12個月持續回落。摩根大通經濟學家Daniel Silver指出，ADP數據顯示就業職位增長放緩的趨勢，「我們認為這與勞動力市場的情况大致相符」。

9月非製造業指數下滑 符預期

市場人士亦關注到，美國眾議院議長麥卡錫遭歷史性罷免，可能會令美國主權信用評級下調的風險增加。政治不確定性可能令預算案之爭纏繞，市場再次關注美國政府停擺的可能性。不過美國整體數據仍然平穩。昨晚公布的美國9月ISM非製造業指數，由8月54.5的6個月高位，下滑至53.6，符合預期。不過9月非製造業的新訂單指數降至51.80，是9個月最低。數據預示，美國第三季的GDP增幅，按季折合成年率將高達4.9%，相比次季增幅為2.1%。

至於昨公布的歐元區9月綜合採購經理指數（PMI）終值為47.2，由8月46.7的接近3年低位回升。不過相關數據預示，歐元區第三季可能經濟收縮。

（綜合報道）

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