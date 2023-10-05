美聯儲線人：長債息飈 威脅軟着陸

指藉拖慢經濟增長遏通脹

Timiraos警告，若借貸利率繼續攀升，伴隨股價下挫、美元更趨強勢，美國以至全球未來一年的經濟恐顯著趨緩，金融市場崩潰的風險將會增加。他指出，市場上修對美國經濟增長的預測，並憂慮到美國政府龐大的財赤，影響到市場對美國國債的需求，是「最有可能」推動美國國債孳息率向上的原因。

他指出，較高的息率意味即使通脹受制，借款者仍須支付較以前更高的利息，因為投資者希望為長期鎖定資金所帶來的風險，獲得更多額外補償。美國政府亦因此要為不斷膨脹的債務，支付更高的借貸成本。

投資者對美聯儲已大幅加息，但消費依然強勁感到困惑。若是因為中性利率提升，美聯儲將在更長時間維持較高利率，但這也有可能由於貨幣政策的滯後性，那麼經濟放緩可能是時間問題。不過，摩通資產管理投資組合經理Priya Misra指出，認同後者的市場人士正在減少。

借貸成本上升，可能會對股票等資產價格構成壓力，長遠導致投資等活動疲軟。高盛經濟學家估計，若金融環境收緊趨勢延續，美國未來一年的經濟產出恐削減1個百分點。美國市場主導的股債拋售浪潮，亦波及其他市場。多國國債近期隨美債下跌，日本10年期國債孳息率昨升至0.8厘，是2013年以來首次。德國10年期國債孳息率自2011年以來首次升至3厘。

耶倫：高利率維持更長時間非必然

美國財長耶倫周二認同，長期利率上升，可能會帶來威脅。她說，美國的經濟韌力，促使投資者質疑如何才能降低通脹，這可能意味高利率將維持更長時間，但「我認為這並非必然」。

她說，企業較高的投資比率，可能意味長期利率上升，但與此同時，壓抑利率的結構性力量，例如人口趨勢仍在發揮作用。耶倫強調，維持「可持續的財政政策」至關重要，目前美國政府的債務水平「可控」。

（綜合報道）

[國際金融]