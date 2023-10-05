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日圓兌美元149徘徊 日官方未透露曾否干預匯市

【明報專訊】日圓兌每美元周二晚跌穿150大關後急劇反彈，昨晚在149水平徘徊，引發市場對日本當局入市干預的猜測。日本財相鈴木俊一及日本財務省負責外匯事務的最高官員神田真人，昨對曾否干預匯市「不予置評」，但重申若匯市過度波動，將不排除採取任何手段妥善應對。神田對匯市周二晚是否過度波動亦未有置評。日本官方的隱晦態度，令市場對日本干預匯市保持警惕。

彭博社指出，日圓周二大幅反彈前，日圓兌美元僅跌0.2%，反映跌穿150心理關口才是日圓反彈的催化劑。加拿大帝國商業銀行（CIBC）全球外匯策略主管Bipan Rai表示，在官方確認前，外界無法知道答案，但的確有官方干預的感覺。

分析：日圓急彈或涉演算法交易

由於周二晚公布的美國JOLTS職位空缺遠超預期，推動美匯向上、日圓跌至低見150.16，然後瞬間飈升近2%，最多升至147.43。彭博社指出，在JOLTS數據公布後的半小時內，約有8.3萬份日圓期貨合約成交，約為5月以來這一時段平均成交量的25倍左右，反映日圓突然反彈，令淡友被迫補倉止損。

Bannockburn Global首席市場策略師Marc Chandler稱，有可能是日本當局干預，但「我對此感到懷疑」，因為日本去年的干預匯市行動，並不在美國交易時段發生。有分析認為，日圓反彈可能是重要關口跌穿後，演算法交易（algorithmic trading，指預先設計的交易策略）自動沽出美元。

另有分析認為，觸發日圓反彈的因素，有可能是日本當局向銀行查問匯率，此舉通常被視為官方干預的前奏。東方匯理指出，要使干預有效，需配合貨幣政策調整，例如加息或完全取消孳息率曲線控制（YCC）政策。

（綜合報道）

[國際金融]