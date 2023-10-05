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劉思明：高息環境 生科股仍具承接力

【明報專訊】美國債息繼續攀升，環球股市普遍受壓，早已跌至年內低位的港股跌幅變得相對溫和。債息續左右投資方向，未來或要對資產市場造成嚴重衝擊，才有望逆轉。增長股在高息環境下面臨沉重壓力，生物科技股算是少數較具承接力。

美國勞動力市場的韌性十足，強化利率維持更高更久的預期。美國眾議院歷史性表決罷免議長，增加美國政府下個月停擺的風險，同時也為美國擴張性財政打開方便之門，此將推高國債供應及債息向上壓力。未來或者出現息率急速上升對金融市場及經濟造成威脅，才有望抑制債息升勢。

亞太區內股市受到美股債雙殺拖累，MSCI亞太區指數跌至年內低位。日韓主要股指均跌逾2%，港股恒指跌幅小於1%相對溫和。恒指昨早段曾經反彈很快再尋底，午後最多跌237點，見今年新低17,094點回升，收報17,195點，全日跌0.78%。港股大市普遍下跌，沽壓不大，《明報》港股數據庫涵蓋約370隻股份，有超過八成股份下跌，當中只有近一成半跌逾3%。

港股出行消費娛樂概念沽壓並未消除，增長行業的沽壓也尤其沉重。本報數據庫追蹤的30個行業，出行的博彩及消閒、公路鐵路均跌逾2%；增長行業的醫藥保健、汽車及相關、環保及新能源、軟件服務亦跌約2%於跌幅榜前列。

市况疲弱 博反彈股份難度高

初步數據顯示十一黃金周旅遊消費相對暑期及五一勞動節變得疲弱，或反映旅遊經過疫後報復反彈後逐步正常化，經營更受到經濟狀况影響，行業需要重新估值，因此在找到支持前宜作觀望。

高息環境不利增長行業，科網、電動車等近期明顯捱沽，而生物科技股表現相對堅挺。GX中國生科（2820）近日從反彈高位回落，但仍處於短期上升通道之內。信達生物（1801）、金斯瑞（1548）、藥明生物（2269）等生科股仍跑贏基準ETF。若博債息回落，生科股似乎較具值博率。

不過要強調，市况疲弱下博反彈的難度高，近期提到的股份不少也失利，如滔搏（6110）、中國東方教育（0667）分別輕易跌穿5.8元、5.3元支持。中海油（0883）、阿里健康（0241）、新奧（2688）走勢依然對辦，低吸只宜小注；網易（9999）、快手（1024）力守平台支持150元、60元，但要提高警覺以防久守易失。

農行可看高一線 止蝕位2.7元

昨天息口敏感的地產、房託、公用均獲承接，地產及相關、中資金融、燃氣供應、房託基金的跌幅均小於0.5%。內銀股農行（1288）無論8月低位反彈或近日回調均明顯跑贏同業，可以看高一線，短線入市可以將止蝕設於50天線約2.7元。

[劉思明 數據尋寶]