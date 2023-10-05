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湯文亮：想長命百歲 要做收租佬

【明報專訊】有老友打算退休，原因是投資行業很緊張，成日要睇住個市及花多眼亂的金融產品，唔止香港，連美國個市都要睇埋，最近去驗身，醫生話最好退休，否則唔知可以捱多幾年；老友話唔想退休，問醫生有乜行業可以做，醫生叫佢問我。老友覺得很奇怪，佢明知道我是收租佬，近日傳媒鋪天蓋地話樓價下跌，就算跌20％，我已經唔見不少錢，又點可以瞓得着，同投資股票、債券、虛幣沒有分別，點解醫生叫佢問我，究竟那名醫生是否信得過？

我話那名醫生是我救命恩人，大約十幾年前，我覺得自己體重超標，血管一定塞了不少，於是打算去「通波仔」，去到醫院，護士問我睇哪名醫生，我揀了最頂的一個，我知道是最貴，但條命是自己的，貴貴都冇問題。

上了手術牀，醫生話以他的經驗，我未必要「通波仔」，於是做多一次顯影，醫生話只是塞了十幾個巴仙，不用「通波仔」。醫生問我做乜職業，我話做收租佬，平日清茶淡飯，唔似得其他金融產品投資者，賺了錢又要慶功宴，收租佬最終都會賺錢，但過程很費時，很少慶功宴，咁樣反而是養生之道。醫生話佢都想做收租佬，我話傾囊相授，現在醫生有一句口頭禪，「如果希望長命百歲，就要做收租佬」。

老友唔多同意，近日樓價下跌，收租佬都好頭痕；我話絕對同意，但如果借貸比率低於金管局要求，都唔係太煩。况且樓價下跌，又不是收租佬所能控制，亦不能將手上物業出售，否則若果樓價唔跌，回購成本實在太高，倒不如隨遇而安，做好租務，物業始終都會止跌回升。而且，做收租佬的生活很克己，不過，清茶淡飯反而有利身體健康，所以，想長命百歲就要做收租佬。我忘記講，至今仍然不用「通波仔」。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]