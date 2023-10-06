moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

英媒：比利時監視阿里是否涉間諜

【明報專訊】英國《金融時報》報道，比利時部門懷疑中國當局正在利用其在西方日益增長的經濟影響力，因此一直監視阿里巴巴（9988）在歐洲的主要物流中心是否從事間諜活動。報道引述消息指，比利時國家安全局（VSSE）正監視阿里在內的中國實體公司，有否進行間諜活動及干擾活動等，阿里及菜鳥則否認有任何不當行為。

阿里菜鳥否認有不當行為

報道指出，阿里於2018年與比利時政府簽署協議，包括旗下物流公司菜鳥於比利時列日機場投資建立e-Hub（電商物流樞紐）。

不過，消息人士指出，e-Hub開通近兩年來，VSSE一直監控其營運，其中一個審查領域包括整理敏感經濟信息的軟件系統。同時，由於中國法律迫使中國公司需與當局和情報部門分享資訊，中國有意圖和能力利用有關數據作非商業用途，因此引起VSSE的關注。

報道引述一名熟悉菜鳥IT系統的人士指，公司可存取有關商家、產品、運輸詳細資訊和流程。報道指，阿里及菜鳥同時否認有任何不當行為，並稱「最大關注點為資料安全和隱私保護是業務」，公司遵守所有法律及法規，包括歐盟《一般資料保護規例》（GDPR）。

根據菜鳥的初步招股文件，公司分別在列日及馬來西亞吉隆坡設立兩個e-Hub，用於分揀、合包及清關分別來往歐洲及東南亞的快遞包裹及其他貨物。列日e-Hub擁有逾20萬噸的年空運能力，連接超過230條運輸線路，可到達38個國家或地區。