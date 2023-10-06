摩通花旗齊上調內地經濟增長預測 同提高至5% 指政策勢頭不斷增強

摩通：或有政策支持民營內房

摩通將今年內地經濟增長預測由4.8%上調至5%，又將明年增長預測由4.2%升至4.4%。摩通亦指出，內地經濟指標趨穩、放緩已經觸底，又指內地還可能出台政策措施支持民營內房企業。

至於花旗報告指出，自今年8月底以來，內地政策動力明顯超出預期，尤其一線城市的房地產寬鬆措施。該報告指出，隨着明確的周期底部出現，該行將今年第三季增長預測上調至4.3％，第四季上調至5％，全年增長達到5％。

花旗：政策推動 基建或加快

花旗稱，內地零售銷售、工業增加值以及進出口有望改善，9月官方製造業採購經理指數（PMI）半年來首次重返擴張區間，而未來關鍵在於信貸需求是否出現回升，例如企業的長期貸款，以及服務業價格的上升動力，這又取決於黃金周旅遊熱潮。固投方面，該行指出，工業利潤改善或支持資本支出，而在政策推動下，基建或會加快，預計固投在房地產疲軟環境中，將在年初至今按年略升至3.3％。

恒生：大眾對增消費猶豫

另一方面，恒生發表報告指出，環球經濟不景氣影響內地對外貿易，以及房地產行業放緩拖累固定資產投資。雖然內地消費已正在回升，但要成為經濟增長的主要動力仍需時日，當中影響因素，包括職位增長減慢或削弱居民消費意欲、房地產市道疲弱及房價低於疫情前的水平，以致大眾對大增消費開支存猶豫等。

恒生認為，當局正加強振興經濟的措施，提升投資者信心，包括減息及降低銀行存款準備金率、放寬購房限制以及推行政策支持股市。但考慮到政策從推行到見效需時，該行相信短期內的經濟挑戰仍然存在，稍後政策的效果才會彰顯，故維持今年內地經濟增長預測為5.3%。

明報記者 黃志偉