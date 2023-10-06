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積金評級：上月強積金人均蝕6600元

【明報專訊】9月全球股市下跌，強積金研究機構積金評級統計，強積金在9月錄得投資虧損2.76%，虧損金額為308億元，以469萬名強積金成員計算，即每名成員平均虧損6600元。9月的下跌，亦令今年首9個月累計回報，由首8月賺2.67%轉蝕0.17%，累計虧損30億元，即相當每名成員平均累計投資虧損600元。強積金在2021年和2022年皆錄投資虧損，積金評級主席叢川普表示，今年只餘下3個月，若趨勢持續或令強積金出現連年投資虧損。

美股基金上月虧損4.8% 表現最差

以基金類型分類，9月以美國股票基金表現最差，虧損4.81%，其次為環球股票基金，虧損4.17%，不過以首9個月計算仍為表現最佳基金，分別賺11.87%和8.99%。港人偏好的香港及內地股票基金9月虧損2.81%，排名第8，全年計算仍為表現最差基金，虧損8.59%。9月僅有兩種基金錄正回報，分別為貨幣市場的保守基金賺0.26%，以及貨幣市場的非保守基金賺0.04%，首9個月分別賺2.38%和蝕0.61%。

雖然投資虧損，不過計入每月強積金的供款，首9個月強積金總資產仍增加367億元，截至9月底，強積金總資產約為1.09萬億元，成員平均帳戶結餘為23.18萬元。叢川普表示，宏觀環境不確定性可能會繼續擾亂市場，為緩解相關影響，強積金成員應分散和長線投資，並在市場資產價格下跌時以同樣金額買入較多基金單位，享受平均成本法的好處。