moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

韓「斗山機器人」上市首日升近倍

【明報專訊】韓國炸雞機器人生產商「斗山機器人」（Doosan Robotics）（韓：454910）周四上市首日股價收報51,400韓圜，較26,000韓圜的招股價高出近1倍。作為韓國最大的協作機器人製造商，斗山機器人在今次首次公開募股（IPO）集資4210億韓圜（約24.4億港元），是韓國今年規模最大的IPO。該公司稱，散戶投資者的認購規模高達33萬億韓圜（約1914億港元），創下今年最高紀錄。

散戶1914億認購 今年新高

一般機器人主要用於工業領域，完成重複性的任務。斗山機器人主要生產與人類協作的機械臂，用於煮咖啡、炸雞、斟啤酒、在機場處理行李等服務。該公司去年整體收入約450億韓圜（約2.6億港元），經營虧損約132億韓圜（約7653萬港元），主要客戶包括現代汽車、LG及歐萊雅等。

斗山機器人表示，這是一個開始起飛的市場，準備以IPO募集的資金，用於戰略收購及海外擴張，並有意收購一家專注於機器人行動技術的公司，助機器人在工廠和倉庫之間搬運貨物。該公司強調，其發展策略是以機械臂建立多元化業務，而非製造人形機器人。該公司正試驗引入人工智能（AI）技術，擴大機器人的功能。該公司8月與微軟達成協議，將微軟的Azure OpenAI服務，用於基於GPT的機器人控制系統。配合GPT後，用戶只要發出口頭指令，機器人就可找出最佳的烹調程序，製作不同菜式。

隨着韓國政府及當地企業加大投資力度，機器人成為今年韓國最熱門的產業之一。獲三星電子投資的Rainbow Robotics（韓：277810），股價今年升約3倍。

（綜合報道）

[國際金融]