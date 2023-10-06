股神鐵粉重倉巴郡 入富豪榜

持股價值逾22億美元

86歲的Horejsi歷年參加過逾30場巴郡股東大會，曾經歷只有10多名股東，在餐廳圍着坐疊凳的年代。他與家族的身家，甚至較巴菲特老拍檔芒格（Charlie Munger）還要高出5億美元左右。

至於巴菲特本人，雖然他已捐出逾半巴郡持股，但仍以1210億美元的財富，在《福布斯》美國400富豪榜排名第4。巴菲特自1965年擔任巴郡CEO以來，巴郡股價升了4萬倍。

此外，官司纏身的美國前總統特朗普，由於其商業地產及自家社交平台Truth Social的估值下滑，令今年身家跌近兩成至26億美元左右，在3年內兩度跌出美國400富豪榜。

（綜合報道）

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