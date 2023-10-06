任志剛爆20年前秘辛 處理負資產惡化方案遭擱置

董建華曾指諗過聯匯脫鈎

任總數返係1998年金融風暴後，香港樓價持續下跌5年，到2003年中樓按負資產高達10.6萬宗。董建華退任後於2007年接受電視台訪問，就憶述於2002年期間，與任總及時任財爺梁錦松，就當時香港經濟不景同巨額財赤，聯匯可能又畀大鱷衝擊港匯港股，有諗過聯匯脫鈎，不過最後決定唔變，用加稅應付財赤。任總當年亦回應過，負責任政府都應居安思危，有備用方案同幾手準備。

不過任總之後喺2012年，建議檢討港元脫鈎美元轉與人民幣掛鈎，一改在任時立場震驚金融界，直到2022年再掉轉槍頭，話除非有金融核戰，否則港元都係維持掛返美元。另外，任總都喺文中回顧咗官方貨幣管理機制建立35周年、本港人民幣離岸市場成立20周年、全球金融風暴15周年等幾件大事。

[小琴密語]