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大新追NOVO業主還款 稱近年唯一個案

標籤：經濟

【明報專訊】新地（0016）旗下屯門NOVO LAND今年中入伙，惟近日有業主在屋苑facebook群組聲稱被銀行追還款，要求其於30日內還清逾500萬元樓按貸款及利息，惹來不少網民熱議。惟按揭界人士表示，銀行不會因樓價調整而「Call Loan」，相信上述個案僅屬個別情况。涉及的銀行大新銀行（2356）亦稱這是近年唯一個案。

事主稱問題解決 帖文刪除

近日有NOVO LAND業主在屋苑facebook群組推銷自己的高層單位，並聲稱因突遭大新銀行「Call Loan」，時間不足以轉按至其他銀行，若經拍賣行放售，售價會「打折」，故嘗試在網上找買家。帖文更附上銀行今年8月25日給他的信件。事主表示，自己支付130萬元作首期，而根據信件內容，顯示單位於今年7月5日承做按揭，未償還的本金約509.4萬元，連同利息及已償款項後，事主需要在發信後30日內向大新銀行償還約510萬元。

網民質疑事主是否過往不良信貸紀錄，才會突遭銀行「Call Loan」，事主網上回應稱自己「冇玩幣，冇玩咩嘢，準時供款，冇街數，係銀行無啦啦搞我」。之後事主更進一步解釋，當時承做按揭，入息測試剛好通過，惟加息後無法通過壓測，銀行要求事主加擔保人，事主無法滿足要求始被「Call Loan」。事主最終聲稱已找到人協助解決問題，有關帖文亦已刪除。

大新銀行回覆本報查詢，指該行一貫不會就個別事件作出評論，或向任何第三方披露客戶的個人及商業資料（按法律要求披露除外），但該行強調一般情况下絕不會向客戶提出提早償還按揭貸款要求，是次近年唯一個案實屬非常特殊及罕見，亦與宏觀經濟及市場情况無關。

業界：準時供款 甚少Call Loan

按揭轉介公司星之谷行政總裁莊錦輝表示，雖然在利率上升下，近日壓測審批有所收緊，但銀行不會因樓價調整而「Call Loan」，貸款批了後也不會因加息再計算壓測或要求貸款者加擔保人，業主只要每月準時供樓，銀行並不會貿貿然出手。莊錦輝續指，銀行或會因客戶自身的個別情况「Call Loan」，主要原因大多是業主沒有準時供款，又或者戶口有可疑交易，銀行才會出手「Call Loan」。

明報記者 李宛婷