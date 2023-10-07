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被指今年新股僅50隻 歐冠昇：好於不少地區捧蛋

【明報專訊】本港今年新股上市數目放緩，相對去年90隻新股上市，截至現時只有約50隻。港交所（0388）行政總裁歐冠昇昨在私人財富管理公會的財富管理峰會回應表示「看看其他亞洲市場，他們差不多是零」。他指香港作為開放經濟體，受利率上升、內房問題等外圍經濟問題影響，但最重要是香港已有家族辦公室和資產管理生態圈，因此不論市場環境好壞，投資者對香港仍有信心。

亞洲排名第6 遜印尼阿布扎比

惟本報翻查資料發現，今年首三季不少亞洲區於新股上市數目及集資額超越香港。根據安永中國今年首三季全球首次公開招股（IPO）回顧報告中，期內亞洲區新股數目以印度居首，孟買證券交易所及印度國家證券交易所合共有150隻新股上市，其次則為深交所（115隻）、第三上交所（89隻）、第四印尼（68隻）、並列第五北交所及東證交所（59隻），第六韓國交易所（45隻）；香港以42隻新股排第7，根據安永報告中顯示的IPO中心資料，香港於亞洲區內新股數目僅勝沙特及泰國（並例第8、26隻）。

若以集資額計，期內上海以262億美元於亞洲區內居首（見圖），其次為深圳（190億美元）、印度排名第三（40億美元）、阿布扎比（37億美元）及印尼（35億美元）。香港以集資32億美元（折合約250億港元）於亞洲區內僅排第6，集資額略高於東京及沙特。