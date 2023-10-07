綠債穩中八手 4187人獲九手 分析：破底機會低 料投資者續持有

明報記者 歐陽偉昉

與上周四（9月28日）公布初步認購結果相若，今年綠債認購人數和金額分別按年下跌7.9%和34.2%，以最終發行額200億元計算，超額認購倍數為0.5倍，低於去年的0.63倍，僅高於2011年首次推出iBond的0.32倍。

今年最高獲9手，較去年的5手為高，僅次於2011年iBond的45手。

獲32.1萬份申請 認購額300億

雖然整體認購反應不如去年，不過多間銀行曾指綠債認購人數和金額皆創新高，事實上政府公布經銀行認購綠債的金額今年有272.04億元，較去年反增11.96%，認購人數則跌13.79%至27.57萬人，認購下跌主要來自證券經紀渠道，香港結算公司今年僅接獲4.53宗申請，按年急跌73.13%，涉及金額跌66.15%至27.99億元。

去年綠債（4252）5月掛牌，市場預期美國聯儲局將大手加息以壓通脹，首日掛牌下跌0.3%，為首隻破發的綠債或iBond，經過兩次派息後，昨日收報96.55元。

近日市場預期高息環境將在高位停留更長時間，對於今年會否再次跌穿招股價，中薇證券研究部執行董事黃偉豪認為機會不大，現時港股市場環境下，投資者沽出後，換馬目標亦難有較大勝算獲取高於4.75厘的回報，預期投資者會傾向繼續持有。

市場預期明年美國將開始減息，黃偉豪指綠債有助投資者鎖定3年回報，建議獲配的投資者可繼續持有，對於認購不足希望額外吸納的投資者，他認為要視乎二手市場綠債有多少溢價，認為綠債在102元水平或以下，以收息3年計算仍可考慮，但若升至103元以上則吸引力不高。

銀行推綠債退款定存優惠

有銀行推出綠債退款優惠吸收資金，工銀亞洲公布，由下周一（9日）至20日，客戶憑退款到分行敍做98日定期（約至明年1月中到期），定期利率為4.28厘，38日和188日定期利率則分別為3.28厘和4.18厘，起存金額為10萬元以上。