投資峰會下月舉辦 300金融領袖出席

金管局表示，參與峰會的機構包括銀行、證券公司、資產持有者等多個類別。事實上，金管局於去年11月亦有舉行國際金融領袖投資峰會，最終共有逾200名來自約120家金融機構的國際和地區負責人出席，超過40家機構由集團董事長或行政總裁代表，即今年或新增約100名負責人出席活動。

去年缺席講者今年擬現身

翻查資料，金管局去年舉行國際金融領袖投資峰會時，香港仍未完全放寬出入境限制，首日更掛上8號風球，去年因染疫或行程有變而缺席的講者包括黑石總裁兼首席運營官Jonathan Gray、花旗集團行政總裁Jane Fraser、東方匯理首席執行官Valérie Baudson及巴克萊銀行首席執行官C.S. Venkatakrishnan，不過最終依然如期舉行活動，去年缺席的金融機構負責人亦於今年重新擔任講者。

余偉文表示，今次峰會固然加入新元素，同時也保留去年一些特點，包括將以實體形式舉行，嘉賓可以親身感受香港的活力，並藉此與員工和客戶面對面交流，並且建立新的關係。同時，金管局亦會繼續展現香港好客之都的風範，讓賓客親身感受香港的魅力，包括於香港故宮文化博物館舉行歡迎晚宴。他表示，今年是金管局成立30周年，希望藉此回顧金管局和香港金融界過去30年共同取得的成就，分享對未來期許。