余偉文：港銀行體系強健 內房風險敞口小

至於信貸資產風險，余偉文指這是當局重大監管的範疇，特別是當局有見內房槓桿問題，在其警示下銀行對內房風險敞口小而且集中度低。截至6月底，香港銀行業特定分類貸款比率輕微上升至1.5%，余偉文指仍在可控範圍，加上今年上半年銀行在息差擴大下提升盈利能力，有助吸收部分信貸損失。他指雖然及後仍會有信貸損失出現，但認為毋須擔心。

港屬捕捉人幣國際化最佳地方

人民幣國際化方面，余偉文指由於貿易和投資推動，展望未來人民幣在國際應用將更為廣泛，中國作為世界第二大經濟體和最大貿易國，但人民幣目前在國際支付只佔3%，及後外國與內地的貿易將更多使用人民幣。

余偉文表示，香港是最大的人民幣離岸中心，亦可作為內地開放資本帳的防火牆，是捕捉人民幣國際化最佳地方。

余偉文認為香港要在多個方面作出準備，金管局已與人民銀行簽署8000億元人民幣的常備貨幣互換協議，沒有人民幣流動性的問題，而建立人民幣投資產品方面，去年本港人民幣債券發行額按年增長140%，而且今年增長趨勢持續。

他又指，美元現時為主導國際貿易貨幣，使用上有很大的慣性，因此需要與銀行合作，一同在東南亞、中東等與內地貿易的海外地區，推動開始使用人民幣。