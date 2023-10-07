余偉文：港銀行體系強健 內房風險敞口小

【明報專訊】金管局總裁余偉文昨在財富管理峰會表示，本港金融市場相當穩固，即使今年面對利率急升、歐美銀行出現問題，對香港幾乎沒有影響。他指本港銀行沒有其他地區出現的利率錯配問題，流動性覆蓋比率高達170%，遠高於全球標準的100%，而本港銀行的資本充足率有20%，高於全球標準8%。本港銀行體系多年建立緩衝後，現時已相當強健。
至於信貸資產風險，余偉文指這是當局重大監管的範疇，特別是當局有見內房槓桿問題，在其警示下銀行對內房風險敞口小而且集中度低。截至6月底，香港銀行業特定分類貸款比率輕微上升至1.5%，余偉文指仍在可控範圍，加上今年上半年銀行在息差擴大下提升盈利能力，有助吸收部分信貸損失。他指雖然及後仍會有信貸損失出現，但認為毋須擔心。
人民幣國際化方面，余偉文指由於貿易和投資推動，展望未來人民幣在國際應用將更為廣泛，中國作為世界第二大經濟體和最大貿易國，但人民幣目前在國際支付只佔3%，及後外國與內地的貿易將更多使用人民幣。
余偉文表示，香港是最大的人民幣離岸中心，亦可作為內地開放資本帳的防火牆，是捕捉人民幣國際化最佳地方。
余偉文認為香港要在多個方面作出準備，金管局已與人民銀行簽署8000億元人民幣的常備貨幣互換協議，沒有人民幣流動性的問題，而建立人民幣投資產品方面，去年本港人民幣債券發行額按年增長140%，而且今年增長趨勢持續。
他又指，美元現時為主導國際貿易貨幣，使用上有很大的慣性，因此需要與銀行合作，一同在東南亞、中東等與內地貿易的海外地區，推動開始使用人民幣。