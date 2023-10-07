moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

大摩降領展分派預測 下調目標價24%最狠

標籤：經濟

【明報專訊】將於下月公布中期業績的領展（0823）日前與投資者舉行企業簡報，除預先透露至6月底止的首季度香港商戶零售銷售增長4.4%，更透露業績後會回購股份及海外併購的重點市場，不過集團內地租務增長放緩及利息支出增加，多家券商調低領展目標價，其中摩根士丹利劈得最狠，由58元下調至44元，降幅24%。領展昨隨大市升1.5%至37.2元。

瑞銀指銷售復蘇較慢

大摩指，香港零售市道復蘇速度較市場預期緩慢，而領展內地的物業組合持續受壓，即使預期股份回購將為股價帶來支持，但美國10年期國債孳息已升至4厘，代表領展的利息開支將增加，故調低公司2024至2026年每基金單位分派預測2%至4%，大劈目標價24%至44元。中期業績方面，大摩料領展上半年度的可分派收入增加3%，但受供股的攤薄效應影響，每基金單位分派料按年減少15%。

瑞銀認為其零售銷售復蘇較緩慢，但零售續租租金正步入正軌，而年初至今內地零售續租租金下跌，亦遜公司之前給予全年有中至高單位數增長的指引。該行引述管理層透露，中期業績後將重啟回購，預期有助提升單位持有人回報，至於早前透過供股方式籌集約188億元，目前仍剩餘約90億元，可用於潛在併購，上市與私人的房地產項目均會考慮，澳洲及新加坡是其重點關注的市場。

美銀證券引述領展管理層預計，今年平均借貸成本上升，並計劃將定息債務比率提升至近70%，以減低未來利率波動性，該行指，領展基本面仍穩健，但強港元及利息開支增加下，調低領展2024至2026年每基金單位分派預測2%至3%，目標價降11%至47元，維持「買入」評級。