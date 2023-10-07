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美新職33.6萬個 多預期近倍 反映經濟仍熱 聯儲年底前加息概率升

【明報專訊】美聯儲的加息周期已持續1年半，但美國就業市場仍出乎意料強勁。9月非農就業職位增長33.6萬個，較市場預期17萬個高出接近1倍，是今年1月以來最大增幅。7月和8月的非農就業職位增長，亦合共向上修訂11.9萬個。迹象顯示，美國今夏經濟動力有所加快，反映美聯儲今年底前仍有空間再次加息。

美國9月失業率維持在3.8%，較預期略高0.1個百分點。路透社指出，暑假後教師等重返工作崗位的相關季節性調整，往往令9月的非農就業職位初步數據偏低，惟最新的數據增幅仍高於預期。不過工資增長有放慢的迹象。美國9月工人時薪按月升幅維持在0.2%，較預期低0.1個百分點。工人時薪按年升幅，回落0.1個百分點，降至4.2%。不過普遍分析認為，若通脹率要回落至美聯儲的2%目標，工人時薪按年升幅不能高於3.5%。

俄放寬柴油出口禁令 拖低油價

市場對美聯儲的加息預期增加。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注11月加息的概率，由周四的兩成左右，升至昨晚的三成以上。12月加息的概率，則由周四晚的三成左右，升至昨晚的45%左右。美匯指數昨晚曾逼近107。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率昨晚升穿5.1厘，而美國10年期國債孳息率曾高見4.887厘，刷新16年高位。美國30年期國債孳息率曾升穿5厘。美股3大指數早段下滑，道指跌逾百點。市場憂慮利率高企影響環球經濟及原油需求，加上俄羅斯放寬柴油出口禁令，令國際油價昨晚續跌。

數據公布前，明年有投票權的里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）指出，強勁的經濟數據，以及美國財政部發行大量國債，都導致美國國債息率向上，但現時判斷年底前是否加息為時尚早。

下周通脹數據成加息關鍵

市場人士指出，非農就業職位遠超預期，美國經濟看來仍然熾熱，令美聯儲近期對利率「長期維持較高」的看法，可能再次轉為利率「將會更高」。BMO資本市場的美國利率策略主管Ian Lyngen指出，毫無疑問，非農數據比預期強，雖然薪酬增長放慢對美聯儲是好消息，但整體數據令加息概率增加。

嘉信理財首席投資策略師Liz Ann Sonders表示，數據提高了市場對美聯儲「尚未完成任務」的預期，而減息時點可能會推遲至明年稍後。部分分析指出，倘下周公布美國9月通脹率比預期強，將會被視為更明確的加息信號。

近期的經濟數據預示，美國第三季GDP增幅，按季折合成年率將高達4.9%。相比下，美聯儲認為不會加速通脹的GDP增長率（non inflationary rate of growth）為1.8%。不過美國經濟環境仍有隱憂，債息飈升、美國國會兩黨的預算案之爭有可能在稍後令政府停擺，加上大量美國人恢復學生貸款償還，有可能為消費支出帶來壓力。

（綜合報道）

[國際金融]