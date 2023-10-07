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OpenAI擬自研晶片 評估潛在收購目標

【明報專訊】路透引述知情人士稱，人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT的開發商OpenAI，正研究生產自家AI晶片，並正評估潛在的收購目標。路透社的消息稱，至少由去年開始，OpenAI就討論各種方案，以解決昂貴的AI晶片供應短缺的問題，但尚未有最終定案。OpenAI目前考慮的選項包括：自行生產AI晶片、與AI晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）等供應商更密切合作，以及尋求Nvidia以外的供應商，使供應來源多元化。

助解決AI晶片供應短缺

OpenAI行政總裁Sam Altman曾表示，取得更多AI晶片是其首要重任。他曾批評用於AI領域的圖形處理器（GPU）市場供應短缺，而且採購成本高昂。根據Bernstein分析師Stacy Rasgon的分析，若ChatGPT用戶的提問量，增至Google搜尋的十分之一規模，其初期營運就需要約值481億美元的GPU，此後維持營運所需的晶片，每年還要花上160億美元。若能收購晶片研發公司，將有助OpenAI加快推出自家晶片，就像亞馬遜於2015年收購Annapurna Labs。

此外，結合AI和機械人技術的科技初創Machina Labs ，宣布完成由Nvidia風投部門NVenture等領投的3200萬美元B輪融資。Machina銷售機械人、傳感器及軟件，供製造商建立自動化生產線。該公司的機械人專門用於製造金屬產品。根據Machina Labs的資料，採用其技術的生產線，可以少於1毫米的誤差，製造長達12呎、深4呎的金屬零件。

（綜合報道）

[國際金融]